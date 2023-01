Estrella pop Billie Eilish elogia el empoderamiento femenino en la música

La cantautora estadounidense Billie Eilish , famosa por transformar sus sueños góticos de adolescentes en éxitos mundiales, celebró este lunes que la escena musical actual esté liderada por mujeres empoderadas y dijo que se siente "orgullosa" de formar parte de esa oleada.

"Honestamente siento que los artistas más grandes en este momento son todas mujeres (...) Es una locura pensar que en el pasado las féminas no podían ni siquiera involucrarse y ahora son las mayores estrellas del mundo", dijo Eilish.

Su disco "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?", escrito, producido y grabado por ella y su hermano Finneas, se vislumbra como uno de los favoritos en las nominaciones del Grammy 2020, en categorías como álbum, canción y grabación del año por "Bad Guy".

Su fulminante ascenso a la fama mundial llevó a esta chica de 17 años a encabezar el domingo la décima edición del Festival Corona Capital en México, donde compartió créditos con los estadounidenses Interpol y The Raconteurs.

"Creo que siempre habrá gente que está en desacuerdo con todo. Siempre habrá alguien que piense que las mujeres no merecen lo que sea y bla, bla, bla. ¡Apestan!", expresó la compositora de cabello negro y mechones verdes.

Entre las colegas que Eilish admira, y con quienes ya pudo grabar dos temas aún no estrenados, respectivamente, figuran la española Rosalía y la canadiense-colombiana Jessy Reyez.

"Son dos chicas que realmente me gustan muchísimo. Son hermosas y espero que las canciones salgan algún día", señaló la intérprete de "Everything I Wanted".

Sobre sus posibles nominaciones en la 62ª edición del premio Grammy, cuyo anuncio se realizará el próximo miércoles en la ciudad de Los Ángeles, Eilish afirmó que le emociona pensar que será nominada, aunque no piensa que se llevará el codiciado gramófono.

"Crecí viendo los Grammy. No hay un premio más grande en el mundo que ese. Obviamente representa mucho para mí, aunque no creo que ganaré", expresó con una sonrisa juguetona.

Tras su primera visita a México, Billie Eilish regresará a la capital mexicana en mayo próximo en el marco de su gira "Where Do We Go Tour 2020 ”, que incluirá shows en otros países de América latina como Brasil, Argentina, Chile y Colombia.

AFP