Así fue el increíble regreso a los escenarios de Shakira

El pasado domingo 3 de junio Shakira se sacudió de las dificultades que la habían golpeado recientemente (como lo fueron sus quebrantos de salud que la obligaron a aplazar su gira musical y sus rumores de separación), brindando un inicio fantástico de su gira mundial que empezó en Europa.

El Barclaycard Arena de Hamburgo estuvo a reventar y fue una muy buena razón para demostrar que la barranquillera sigue vigente en su fanaticada. Una de las sorpresas de la noche fue que Alejandro Sanz cantó al lado de ella en diferido y la intérprete lució muy bella con los múltiples atuendos que vistió.

Los asistentes gozaron con la presentación, que además les sirvió de aliciente para confirmar que aquella dolorosa lesión en las cuerdas vocales quedó atrás puesto que su voz sonó impecable.

Lee aquí: ¡Qué romántico! Piqué le dedica tierno mensaje a Shakira por el inicio de su gira

La lista de canciones fue un verdadero recorrido por sus grandes éxitos.

Abrió con un popurrí de dos hits fenomenales del pasado 'Estoy Aquí / ¿Dónde estás corazón?', siguiendo con algo reciente con 'Me Enamoré', volviendo a una faceta inolvidable con 'Whenever, Wherever', 'La Tortura y 'Hips Don't Lie', que fue uno de los grandes momentos de la jornada.

¡Orgullo de Barranquilla! @shakira está de vuelta a los escenarios pa’ mostrarle al mundo cómo se baila en nuestra tierra. ¡Pueden pasar los años, tus caderas nunca mienten! 😍🇨🇴💥#ElDoradoWorldTour #ShakiraHamburg #EnBarranquillaSeBailaAsí #ElDorado pic.twitter.com/fRhe0nOPwa — Carnaval de Barranquilla (@Carnaval_SA) June 3, 2018

En un video resumen de lo que fue el espectáculo, se le pudo ver a Shaki muy emocionada y esa dicha la compartió con sue equipo de trabajo, sus fanáticos y sus padres:

Dentro de muy poco la gira llegará a Latinoamérica, exactamente el 11 de octubre con el concierto en Ciudad de México. A Bogotá arribará el 3 de noviembre.

Estas son las otras fechas:

