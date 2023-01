¡Aquí está! Ya puedes escuchar la nueva canción de Lady Gaga, 'Perfect Illusion'

Se acabó la espera para los fanáticos de Lady Gaga. La artista neoyorquina lanzó el jueves en la noche su nueva canción, llamada 'Perfect Illusion', que produjo en colaboración con el productor Mark Ronson (conocido por la canción 'Uptown Funk y por haber trabajado con artistas de la talla de Amy Winehouse) y Kevin Parker ( vocalista de Tame Impala).

Gaga no había lanzado nuevo material desde que conocimos su último álbum de estudio llamado 'Artpop'. Había hecho colaboraciones con la leyenda de la música Tony Bennet y lanzó la canción 'Till it happens to you', la cual obtuvo una nominación al Óscar como Mejor Canción Original.

'Perfect Illusion' pertenece al esperado nuevo disco de la cantante y ya se posiciona en los primeros lugares de las listas especializadas de todo el mundo. Se espera que debute en el primer luhar del Hot 100 de la revista Billboard en Estados Unidos.

Escucha aquí la nueva cancion de Lady Gaga.