Anitta lanza el tercer video de su trilogía "Funk generation: a favela love story”

Hace un tiempo, la superestrella mundial Anitta inició su proyecto para crear un grupo de tres canciones en las que muestra todo su estilo y musicalidad.

Este trabajo discográfico recibió el nombre de 'Funk Generation: A Favela Love Story' y hasta el momento ha tenido un gran recibimiento y éxito entre la crítica y el público.

Ahora, la cantante ha lanzado el tercer y último vídeo musical para completar la trilogía visual. Se trata de 'Used To Be' una melodía funk que nos presenta a una Anitta enamorada.

En esta ocasión, la brasileña repite nuevamente la colaboración con los artistas Gabriel y Arantes, la carioca cuenta con la producción de la sueca ILYA, conocida por éxitos como 'Unholy' de Sam Smith feat. Kim Petras y 'Problem' de Ariana Grande.

El lanzamiento de 'Funk Generation: A Favela Love Story' llega poco después del anuncio de que 'Funk Rave', su single principal.

De hecho, este le valió a Anitta una segunda nominación en los MTV Video Music Awards (VMA). Allí compite con otros artistas de talla mundial como Bad Bunny y Shakira en la categoría de mejor canción latina, la misma que ganó en 2022 con "Envolver".

Mira cómo se desarrolla la historia de amor de favela en tres partes:

Parte Uno - 'Funk rave'

Parte Dos - 'Casi casi'

Sobre Anitta:

El primer single de Anitta de 2022, "Envolver", se convirtió en el mayor debut en solitario de un artista brasileño en la historia de la lista global de Spotify y batió el récord de la cantante al alcanzar el número uno en iTunes en 19 países.

También lanzó su último álbum Versions of Me en abril de 2022, las 15 canciones se publicaron en español, inglés y portugués y asimismo ostenta el récord de mayor semanas de streaming para un artista brasileño en Spotify.

En los pasados MTV Music Video Award 2022 la cantante ganó en la categoría de "Mejor Latino" por "Envolver", consiguiendo su segundo récord Guinness como "primera solista brasileña en ganar el MTV VMA a Mejor Latino (femenino)".

Por otro lado, en 2019, también ganó "Mejor artista femenina" en los Latin AMAs. A partir de 2014, la brasileña fue nombrada "Mejor Actuación Brasileña" en los MTV Europe Music Awards durante cinco años consecutivos.