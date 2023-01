Amy Winehouse cumpliría 33 años y la recordamos con cinco de sus mejores canciones

Amy Winehouse estaría cumpliendo 33 años este miércoles. La artista británica, quien murió el 23 de julio en su apartamento de Londres, Inglaterra, grabó dos discos de estudio: Frank y Back to black.

Este último fue el que le dio el reconocimiento mundial de la crítica especializada y el público. Es considerado como uno de los mejores discos del siglo XXI y es el más vendido en este periodo de tiempo en el Reino Unido.

Para conmemorar su nacimiento, le tenemos cinco canciones para recordar su poderosa voz, que trajo el blues, el jazz y otros géneros a la memoria colectiva y que en poco tiempo logró consolidarse como una de las más poderosas en la historia de la música.

Rehab (Back to black, 2006)

Esta canción fue el primer sencillo del premiado álbum 'Back to black'. En la edición de los Grammy de 2008 ganó los premios más importantes como 'Grabación del año' y 'Canción del año'.

Back to black (Del álbum homónimo, 2006)

El tercer sencillo de su exitoso segundo álbum es una muestra de la difícil situación que vivió Amy con su esposo Blake Fielder, quien para momentos previos a la grabación del disco había decidido regresar con su exnovia.

You know I'm no good (Back to black, 2006)

Segundo sencillo del Back to Black. Todas las canciones del disco contaron con la colaboración del productor Mark Ronson (Uptown Funk) y fue la primera canción en entrar en la lista Hot 100 de la revista Billboard.

Valerie (lanzada como sencillo, 2006)

Mark Ronson y Amy Winehouse tomaron esta canción, original de la banda The Zutons y le hicieron su versión funk, la que la convirtió en la versión más popular del tema alrededor del mundo y una de las cartas de presentación de la artista.

Stronger than me (Frank, 2003)

La canción es el primer sencillo promocional de Amy y hace parte de su álbum debut 'Frank'. Fue una composición de ella y contó con el trabajo de producción de Salaam Remi.