Murió Aretha Franklin, la reina del Soul, a los 76 años

Aretha Franklin, conocida mundialmente como la reina del Soul, falleció este jueves en Detroit, Estados Unidos, según reportaron medios internacionales. La artista tenía 76 años y su salud habría deteriorado desde que le diagnosticaron cáncer.

Su publicista confirmó la noticia en los medios de comunicación.

Publicidad

Desde el pasado 13 de agosto Aretha habría sido internada en un centro médico de esa ciudad y se había reportado que estaba gravemente enferma y rodeada de sus familiares y amigos más cercanos, quienes habrían acudido al lugar para darle el último adiós.

A lo largo de su extensa carrera, Franklin acumuló 18 premios Grammy, incluido uno a la carrera artística.

Entre sus mayores éxitos se encuentran "(You Make Me Feel Like) A Natural Woman" (1968), "Day Dreaming" (1972), "Jump to It" (1982), "Freeway of Love" (1985), y "A Rose Is Still A Rose," (1998).

Stevie Wonder acude a visitar a su amiga Aretha Franklin

Publicidad

Aretha Franklin se encuentra “consciente y animada”, según familiares

Aretha Franklin, la ‘Reina del Soul’ estadounidense, gravemente enferma

Publicidad