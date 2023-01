Melina Ramirez, Claudia Lozano, Toya Montoya, Lucy y Elena Vives en el nuevo video de Carlos Vives

Carlos Vives sigue revolucionando con sus propuestas musicales, no se detiene u presenta 'Hoy tengo tiempo (Pinta Sensual)', el quinto sencillo de su álbum 'Vives'.

"Hoy tengo tiempo de volver a enamorarte... Hoy tengo tiempo de llevarte a alguna parte... Hoy tengo tiempo de esperarte a la salida... Hoy tengo tiempo de mirarte todo el día..."

"Tú, me tienes volando; Tú, me tienes soñando; Tú, me tienes tirando pinta sensual, te digo, Tú, me tienes sangrando; Tú, me tienes sudando; Tú, me tienes tirando Pinta sensual..."

"Ésta es una canción muy alegre, fusionamos el vallenato con el mambo y unas tamboras nuestras del caribe, el alegre y el llamador. Tiene una actitud roquera transversal en toda la canción, es una fusión candente, es perfecta para bailar", comenta Carlos Vives sobre el sencillo.

Junto a ésta canción estrena el video, "Podríamos resumirlo como la alegría de nuestra diversidad cultural, representada en 4 de las modelos más hermosas de Colombia, el manejo del color es nuestra alegría... varias personalidades de la vida cultural y deportiva del barrio Pescaíto... una fusión de pintas caribeñas, es eso, es la alegría de tener tiempo para disfrutar de la vida, para dedicarlo a lo que más nos gusta, al amor, música, juegos, a compartir con los amigos, a estar con las personas que uno quiere; eso representa "Hoy tengo tiempo", concluye el autor.

