'Me cansé de pelear contra los celulares': la carta de un profesor que se hizo viral

Después de muchos, muchos años, hoy di clase en la universidad por última vez. No dictaré clases allí el semestre que viene y no sé si volveré algún día a dictar clases en una licenciatura en comunicación.

Me cansé de pelear contra los celulares, contra WhatsApp y Facebook. Me ganaron. Me rindo. Tiro la toalla. Me cansé de estar hablando de asuntos que a mí me apasionan ante muchachos que no pueden despegar la vista de un teléfono que no cesa de recibir selfies.

Estas duras palabras fueron escritas por el profesor Leonardo Haberkorn en su blog, llamado 'El Informante' y sirvió como su carta de renuncia a la docencia en la Universidad ORT de Montevideo, en la carrera de comunicación.

En fragmentos de su carta abierta, Haberkorn indica que los estudiantes no entienden lo hiriente que resulta que todos estén pendientes del celular y que no tengan interés en estar informados sobre temas coyunturales como la situación en Venezuela, Siria, etc.

Además, este profesor que es además periodista y escritor indicó que le resulta imposible enseñar sobre periodismo a gente que se encuentra tan desinformada, pero que además que entiende que son víctimas de esta época profundamente tecnológica.

Pese a que llevó una película y un fragmento de una importante entrevista, Haberkorn indicó que este año especialmente encontró un desinterés absoluto en estos temas, solo gente pegada al celular mirando su cuenta de Facebook.

'"Llegamos a la entrevista. Leímos los fragmentos más duros e inolvidables. Silencio. Silencio. Silencio. Ellos querían que terminara la clase. Yo también", es el duro final que le da el profesor a su carta.

Esta se hizo viral en internet y se volvió viral gracias a su difusión en un programa de radio. Lo que deja es una reflexión sobre el uso de los dispositivos que brinda la tecnología, nuestra dependencia de ellos y como hacen que nos desconectemos del mundo.

Si quiere leer la carta completa puede hacerlo haciendo clic aquí .