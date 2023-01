Martin Garrix aterrizará en Colombia en noviembre

Este Dj y productor holandés de tan solo 22 años, ha alcanzado el éxito y el reconocimiento que muchos veteranos y experimentados de la industria quisieran lograr, posicionándose durante dos años consecutivos como el Dj número uno a nivel mundial según la revista Dj Mag y alcanzando más de 3 billones de reproducciones en su canal de Youtube. Sin duda, asistir a un concierto de Garrix marca un antes y un después en la vida de quién lo experimente, pues en cada uno de sus espectáculos no escatima en detalles, su rider técnico es único, su espectáculo ha sido premiado como el mejor en su categoría y el show de luces que lo acompaña no ha sido visto nunca antes en nuestro país.

Martijn Gerard Garritsen, mejor conocido en el medio artístico como Martin Garrix, llegará a las ciudades de Bogotá y Medellín los próximos 10 y 11 de noviembre, siendo esta la primera vez que hace un tour en nuestro país para brindar espectáculos exclusivos a su cargo, asegurando noches explosivas, llenas de luces, efectos visuales, buena vibra y cargadas con los más grandes sets que caracterizan a este productor, aquellos con los que el público ha llegado al límite en festivales de talla mundial como Tomorrowland, Ultra Music Festival y Coachella.

Su interés hacia la música electrónica inicio durante el 2004, justo después de ver a Tiesto realizar una presentación en los Juegos Olímpicos de Atenas. El éxito de su carrera estuvo marcado con el lanzamiento de la canción “Animals” en el año 2013, con la que se convirtió en el artista más joven en alcanzar la primera posición de los más vendidos de Beatport y alcanzó el puesto #1 en Bélgica y Reino Unido. Es entonces cuando, con apenas 18 años, ingresó a la encuesta anual realizada por la revista DjMag, directamente al puesto 40.

Los pasos con los que ha avanzado Garrix han sido vertiginosos ante el mundo electrónico, lo que ha hecho que incluso cuente con la protección y respaldo de quién lo inspiró en sus inicios, el legendario Dj Tiesto. En su portafolio figuran grandes colaboraciones con artistas como David Guetta, Dua Lipa, Bebe Rexa y Usher. Temas como “In The Name Of Love”, “There For You”, “Scared To Be Lonely” y por supuesto “Animals”, son ícono de la música electrónica y referentes de la escena en general, lo cual atrae nuevas generaciones, hace que estas se fijen en la cultura de los beats y logra que los jóvenes depositen en ella y en la industria, todo su interés.

Boletería disponible muy pronto.

