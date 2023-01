Manuel Medrano regresará a la escena musical con ritmos urbanos y sonido acústico

El artista colombiano Manuel Medrano prepara su segundo trabajo discográfico que estará lleno de ritmos urbanos y sonidos acústicos, pero en el que también tendrán hueco otros ritmos musicales además del tradicional pop que hizo popular al cantante.

"En este disco voy a experimentar con diferentes géneros y ritmos. También va a llevar mucho de la guitarra, un sonido que me caracteriza", dijo el cantante y compositor en una entrevista con Efe acerca del disco que publicará el año próximo.

Publicidad

El artista cartagenero quiere crear una propuesta diferente con sonidos provenientes del pop, R&B y ritmos urbanos, resaltando las letras románticas y personales.

"Mi segundo disco va a ser una obra de arte totalmente diferente, con mucho valor. Va a ser una pieza única. Siento que esa es mi labor como artista: que todas mis canciones y todos mis discos sean diferentes", dijo el cantante conocido por su particular tono de voz mucho más grave que el de otros artistas de su género.

El artista grabó su primer álbum de estudio "Manuel Medrano" en 2015 y contó con sonidos del pop, rock en español, jazz, swing, country, baladas y boleros.

"El nuevo disco tendrá otros ritmos musicales, también de música que hace parte de mi vida y que me gusta. Digamos que el primer disco era un compilado de sonidos que salía de mí y que me gustaban mucho cuando era niño. El segundo, es un compilado de ritmos que me gustan de grande", indicó el también guitarrista.

Publicidad

El disco que aún no tiene un nombre definido está siendo producido por el sello discográfico estadounidense Warner Music Group y contará con la colaboración de varios productores y compositores.

"Desde la parte creativa, de composición y de producción todo ha sido una experiencia diferente y creo que se va a ver reflejando en el resultado final del trabajo discográfico", añadió el músico.

Publicidad

El primer sencillo del nuevo disco de Medrano titulado "Buena" se estrenó en agosto de 2019 y fue grabado en ciudades como Medellín y Nueva York.

""Buena" es mi nuevo sencillo. Es la primera pieza de lo que será mi segundo trabajo discográfico. Una canción qué describiría yo como sensual. Está hecha para que la disfruten las parejas", explicó el cantante.

Publicidad

El artista define su nuevo sencillo como una explosión de sonidos y una mezcla de géneros como el R&B, pop y ritmos contemporáneos.

La canción fue compuesta y producida por Medrano, el compositor colombiano Feid y los productores musicales Rafael Arcaute y Mosty.

"Fue muy divertido trabajar en el estudio, yo vengo de un proceso de escribir canciones en mi casa con la guitarra. Estuve en el estudio rodeado de personas y bajo una pista que hicieron unos productores, es algo nuevo para mí y una experiencia súper bonita", afirmó.

El intérprete de canciones como "La Mujer que Bota Fuego", "Una y Otra Vez" y "Afuera del planeta" menciona la importancia de las colaboraciones con otros artistas y lo enriquecedor que puede resultar la experiencia.

Publicidad

"He colaborado con Natalia Jiménez, Vanesa Martín, DJ Swivel y en general con diferentes artistas y me parece divertido. Para este segundo disco, tal vez tengamos colaboraciones en algunas canciones", explicó.

El músico de 31 años, que inició su carrera a las 14 luego de que su madre le regalara una guitarra, reveló que su sello personal es bastante auténtico y busca encontrar sonidos y letras que ayuden a las personas a "sanarse" de una mala situación o a "salir de la rutina".

Publicidad

Finalmente, el cantante ganador de dos Premios Grammy Latino en 2016 espera ir de gira y presentar nuevos sencillos antes del estreno oficial de su segundo trabajo discográfico cuyo lanzamiento está previsto el primer semestre de 2020.

EFE

Publicidad

Mira también: