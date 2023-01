‘Letras’, el libro de Paul McCartney se publicará en noviembre

‘Letras’, el libro en el que Paul McCartney ha recopilado 154 canciones de todas las etapas de su carrera a modo de "autorretrato", verá la luz en noviembre en español a la vez que en el resto del mundo, según ha confirmado este lunes la editorial responsable.

"Con más frecuencia de la que puedo recordar, me han preguntado si escribiría alguna vez mi autobiografía, pero nunca ha sido el momento adecuado. (...) A algunas personas les gusta recurrir a sus diarios para recordar los acontecimientos cotidianos del pasado, pero yo no tengo ese tipo de diarios. Lo que sí tengo son mis canciones, cientos de ellas, que tienen el mismo propósito", ha explicado el músico acerca de la génesis de esta obra.

Según ha anticipado Libros Cúpula, encargada de su edición en español, se trata de dos volúmenes con temas de toda su carrera ordenados alfabéticamente "para proporcionar un relato caleidoscópico en lugar de cronológico que fija por primera vez los textos definitivos de las letras de sus canciones y describe las circunstancias en las que fueron escritas, las personas y lugares que las inspiraron", así como lo que piensa ahora de ellas.

Como atractivo extra, todo este material se acompaña de parte del archivo personal del artista británico, concretamente de borradores, cartas y fotografías que habían permanecido inéditos.

"Es lo más parecido a una autobiografía que jamás podríamos haber escrito y confirma una idea que ya habíamos adivinado: que Paul McCartney es un referente literario importante que se basa, y prolonga, la larga tradición poética en inglés", ha dicho Paul Muldoon, ganador de un premio Pulitzer y quien ha trabajado durante cinco años junto al exBeatle para dar forma a la obra.

Titulado 'Lyrics' en su edición original en inglés, llegará cuatro años después del último gran libro publicado en torno a la figura del autor de 'Let It Be', 'Paul McCartney. La biografía', otra obra voluminosa con 800 páginas escritas por Philip Norman. EFE