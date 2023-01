Lana del Rey y Disclosure encabezan las sorpresas del Lollapalooza Colombia

Desde que Perry Farrell, figura representativa del rock alternativo y vocalista de Jane’s Addiction, decidiera crear el festival de música Lollapalooza muchos países soñaban con tener este tipo de eventos en su país.

Artistas como Pharrell Williams, Eminem, Calvin Harris, Foo Fighters, Red Hot Chilli Peppers, Coldplay, Nirvana, Green Day, entre otros han sido algunos de los protagonistas en la historia de estos festivales que actualmente tiene lugar en Chile, Brasil, Argentina y Estados Unidos.

A esta privilegiada lista se unió Colombia, cuando el 29 de julio de 2015 se anunció oficialmente por la organización que será el sexto país en recibir uno de los festivales con más prestigio en el mundo.

Ellos son los artistas que marcarán historia al inaugurar la primera versión de Lollapalooza Colombia:

Lana del Rey,Disclosure, Wiz Khalifa, The Chainsmokers, Bomba Estéreo, Nicky Romero, Silversun Pickups, Cage The Elephant, Vance Joy, Robin Schulz, Pennywise, Breakbot, Matt and Kim, City and Colour, Esperanza Spalding, Monsieur Periné, Markus Schulz, Anderson Paak & The Free Nationals , Yellow Claw, Felix Jaehn, Dr. Krápula, Wild Nothing, Mutemath, Lost Frequencies, Toy Selectah, Goldroom, Diamante Eléctrico, Lewis del Mar, Louis The Child, Esteman, Jack Novak, Tiano Bless, El Freaky, Árbol de ojos, Fatso, Mavidip & Steinlausky, Maoloading, Ságan, Felipe Gordon, La Frenh Toast y Clubsz.

Además, Caracol Televisión será el principal patrocinador de Kidzapalooza, un espacio que tendrá este festival para los niños y que les permitirá compartir con su familia mientras disfrutan de la mejor oferta musical y cultural.

Kidzapalooza comenzará a las 11 a. m. y cierra a las 6 p.m. cada día del festival y genera un ambiente de integración familiar con música especializada. Niños de 10 años y menores entrarán gratis

El festival se realizará en el Parque Metropolitano Simón Bolívar el próximo 17 y 18 de septiembre de 2016. Todas las boletas para el grupo Early Birds Grupo Aval se agotaron en menos de una hora.

Sin embargo, todavía están disponibles otras boletas que van desde los $495.000 hasta los $535.000 pesos colombianos.

Si quieres ir a Lollapalooza consigue tus boletas aquí