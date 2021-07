La latina Mj Rodríguez es nominada al Emmy a mejor actriz por la serie 'Pose'

La actriz de origen puertorriqueño Mj Rodríguez logró una nominación al Emmy a mejor actriz por la serie dramática 'Pose', con la que también hizo historia al convertirse en la primera mujer transgénero que logra este reconocimiento por un papel protagonista.

Rodríguez, estadounidense de ascendencia afrolatina, competirá contra Uzo Aduba ('In Treatment'), Olivia Colman ('The Crown'), Emma Corrin ('The Crown'), Elisabeth Moss ('The Handmaid's Tale') y Jurnee Smollett ('Lovecraft Country').

La actriz ha conseguido la nominación por su papel como Blanca en la serie 'Pose', un drama que narra la vida y la subcultura LGTBIQ+ de las décadas de 1980 y 1990 en Nueva York.

A pesar de que la serie ha logrado 11 nominaciones al Emmy a lo largo de sus tres temporadas, hasta ahora ninguna de sus intérpretes transgénero habían conseguido una mención en las categorías actorales.

La única referencia previa a Rodríguez era la de la actriz transgénero Laverne Cox, que recibió nominaciones al Emmy en 2014, 2017, 2019 y 2020 por sus apariciones en 'Orange is the New Black', aunque siempre en categorías de "invitada" y no como protagonista o actriz secundaria.

'Pose', que finalizó con su tercera temporada, también es candidata a mejor drama.

Además, su protagonista, Billy Porter, competirá por el premio al mejor actor, un galardón que ya ganó en 2019 y con el que se convirtió en el primer hombre abiertamente homosexual que se llevó la estatuilla en los 73 años de historia de los premios.

"Tengo el derecho, tú tienes el derecho, todos tenemos el derecho", dijo emocionado sobre el escenario.

La ganadora se conocerá el domingo 19 de septiembre, cuando los Emmy celebrarán una gala en formato presencial tras acoger el año pasado una ceremonia digital por la pandemia del coronavirus. EFE