La banda estadounidense Primus llega a Colombia por primera vez

La banda estadounidense Primus, autodenominada como exponentes de la "polca psicodelica", llegarán por primera vez a Colombia el próximo 22 de enero de 2019.

El Teatro Royal Center será el escenario que abrirá sus puertas para que al grupo liderado por el bajista Les Claypool, presente su nuevo álbum de estudio 'The Desaturating Seven'.

'The Desaturating Seven' es el noveno trabajo discográfico de la banda californiana y el primero con material original desde 'Green Naugahyde'. Este LP contó con la participación del baterista Tim Alexander, uno de los fundadores del trío, quien no compartía grabaciones con sus compañeros desde 'Tales from the Punchbowl' en 1995.

La producción fue basada en el libro infantil 'The Rainbow Goblins', escrito por el autor italiano de libros infantiles, Ul de Rico. Les Claypool solía leerle el libro a sus hijos cuando eran más pequeños y estaba fascinado por el arte del libro y el uso de los colores en este.

Formados a mediados de los 80, han desarrollado una forma muy particular de crear canciones, lo que los ha posicionado en un lugar apartado y exclusivo dentro del contexto del rock moderno, donde fusionan dosis de funk, metal, rock progresivo y varios otros elementos, creando una mezcla de sonidos eclécticos, diferenciando su trabajo de cualquier otra propuesta contemporánea.

Primus llegará con sus sonidos bestiales y extravagantes a nuestro país para compartir con el público colombiano por qué ha conseguido el lugar tan alto en el rock progresivo.

El 22 de enero tendremos la posibilidad de disfrutar de toda la exageración sonora de una agrupación única en su especie, aunque no sepamos de cuál.

Las entradas están disponibles en Tu Boleta y podrás adquirirla en puntos de venta o en la página web.

VIP 299.000 + 35.880

General 199.000 + 23.880

