La-33 lanza el video de 'Majadera' y anuncia gira nacional e internacional

La-33 no se detiene. Luego de alcanzar el primer lugar en Radio Nacional de Colombia con "Dime por qué será" y de llevarse los mejores comentarios de la crítica musical con "Nociva", la orquesta bogotana lanza otro tema que hace parte de su nuevo disco "Si tú quieres salsa – Lado A".

La canción se llama "Majadera" y tiene detrás una historia de conexión entre dos amigos, en dos ciudades distintas.

La letra fue escrita por Wilmer Vallejo, un salsero empedernido, melómano y coleccionista de la ciudad de Cali. Vallejo imaginó un encuentro entre un labriego y la muerte, y escribió las palabras que éste le diría: "No me llames tan temprano, negra, que yo no quiero ir todavía…".

Tiempo después, le mostró la letra a su amigo Diego Sánchez (percusionista de La-33 desde el primer disco), en Bogotá, quien quedó enamorado de aquel texto. "No es una letra usual de La-33", reconoce Sánchez. Pero decidió ponerle la armonía, agregarle coros y hacer los arreglos.

La canción fue trabajada entre ellos dos, pero, al estar en diferentes ciudades, la tecnología cumplió un papel muy importante. Según explica Diego Sánchez: "Hablábamos por WhatsApp, intercambiábamos ideas y luego, yo en el computador de mi casa, hacía las maquetas".

"Majadera" es además la carta de presentación del más reciente integrante de la orquesta, la nueva voz: el cantante Edinson Velásquez «Lencho», quien había trabajado previamente con la orquesta Toño Barrio y con el proyecto de la trompetista Maite Hontelé.

Fechas nacionales

La agrupación estará en Natagaima el 21 de junio, en Neiva el 22 de junio, Cúcuta el 19 de julio, Armenia el 20 de julio, en Bogotá el 3 de agosto y en Ibagué el 16 de agosto.

Fechas internacionales

La-33 estará entre junio y agosto mostrando su talento en tarimas de Francia, España, Alemania, Inglaterra, Bélgica y Estados Unidos.

