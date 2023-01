Katy Perry lanza 'Smile', un nuevo sencillo del que será su próximo álbum

Katy Perry lanzará "KP5", su quinto álbum de estudio, el próximo 14 de agosto, sin embargo, ya ha dado a conocer algunos de los temas musicales que tendrá esta producción, como "Daisies", "Never Really Over" y "Harleys In Hawaii".

Aún así, a pocos días de este estreno, la artista lanzó un cuarto sencillo titulado "Smile", en cuya letra demuestra que está de regreso luego de haber pasado momentos duros en su carrera.

Publicidad

Esta canción también es una forma en la que Katy Perry se muestra agradecida con la vida y afirma que verán lo mejor de ella de ahora en adelante, ya que siente que brilla más que nunca.

"Smile" fue estrenada el pasado 9 de julio y ya cuenta con más de un millón de reproducciones en YouTube, generando comentarios de apoyo por parte de sus fans, quienes ven esto como un nuevo despertar de la artista y están más que expectantes con el lanzamiento de su nuevo álbum.

Publicidad





Mira también:

Publicidad