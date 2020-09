Juanpis González revela todos sus secretos en su ‘Libro de oro: Políticamente Incorrecto’

View this post on Instagram

Díganme excéntrico, gomelo, niño rico o lo que quieran (igual todo es verdad, and I love it😂🤴🏼) pero wuon alguien tenía que enseñarles a ustedes, manada de mantecos, cómo ser menos ñeros. Our Polombian people necesita un mentor de estilo y clase, yo ya les he dicho. Así que here I am, y aunque tengo mucho trabajo administrando mis herencias, abrí my heart para enseñarles todo lo que necesitan saber para ser un man top como yo. ‼️BIG NEWS: Hoy, por fin, sale a la venta el libro más top de la década, el serio, el decente, el de oro y digno de gente bien, y bueno, de ustedes los mantecos: “POLÍTICAMENTE INCORRECTO” by Juanpis González. ¿Dónde comprarlo? 💸Ya está disponible en las librerías principales de Colombia y en plataformas digitales como buscalibre.com y tienda.eltiempo.com Ilustraciones: @lopezgrafico @pantherfilmscolombia