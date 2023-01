Juanes hará parte de documental en homenaje a Elkin Ramírez de Kraken

Hace algunos meses se está preparando un documental sobre la vida de Elkin Ramírez vocalista, compositor y fundador de la agrupación Kraken.

En una producción de Cine de Amigos, Carnaval Récords y Kraken y dirigida por Alex Giraldo el trabajo audiovisual titulado "El Titán: La Vida de Elkin Ramírez" indagará, a través de fotografías, escritos, pinturas, audios de Elkin, su familia y amigos, el papel en la música, la literatura y la pintura del líder y cerebro de Kraken.

Entre los testimonios principales del documental estará su familia: Andrés Ramírez su único hijo, sus padres Oliva y Daniel, su hermana Clara. Músicos de distintas formaciones de Kraken como Henry Borrero, Jorge Atehortúa, Hugo Restrepo y Ricardo Wolff (Actual guitarrista de la banda), sus mejores amigos: Cesar Toro, Juan Esteban Badillo, Felipe Muñoz, Alex Ortíz. También algunos managers y ejecutivos de disqueras como: Martín Franco y Carlos Alberto Acosta.

Como testimonios especiales estarán Alex Okendo (Cantante de Masacre, la más importante banda de Death Metal de Colombia con más de 30 años), Juanes (Cantautor Colombiano influenciado por Elkin y Kraken), Adrián Barilari (Rata Blanca - Argentina) y Paul Gilman (Arkangel / Gilman - Venezuela).

Desde la inesperada desaparición de Elkin Ramírez; vocalista y líder de la banda Kraken; Alexander Giraldo (director) y Felipe Muñoz (Productor Asociado) se preguntaron por la necesidad de generar una memoria audiovisual sobre El Titán del Rock. Es un vacío imposible de llenar, repleto de la memoria del rock en un país que se reconoce por olvidar constantemente su pasado. Lo que empezó como un posible vídeo-homenaje se fue transformando en un proyecto documental de largometraje.

La película que se propone busca invitar al espectador a vivir una experiencia con una figura del underground que ha influenciado a miles de jóvenes en más de 30 años. Una figura no sólo de la música también de la cultura. Es importante, en nuestros tiempos, destacar y elevar las figuras de las personas que no claudican en pos de un sueño, que lo buscan, que lo abrazan y van por uno nuevo. De aquellos que no se rinden ante ninguna adversidad, no importa si se trata de rock o de heavy metal, al final se trata de un colombiano que buscó y encontró donde la sociedad no le permite a la mayoría encontrar.

La organización del documental de Elkin Ramírez está en la búsqueda de material como fotos y videos, pues uno de sus objetivos es que los seguidores del Titán del Rock también hagan parte de este proceso. Si tienes capturas en vídeo, audio o fotografías y crees que deberían estar en el documental, escribe a info@cinedeamigos.com.co o consulta cinedeamigos.com.co.

Por ahora no hay fecha de lanzamiento definida, sin embargo, se conoció que este año se realizará el rodaje y se publicará en 2020.

