‘Guasón’ vuelve a ser líder en taquilla, superando por poco a Maléfica

"Guasón ’ recuperó el número uno en los cines de Estados Unidos este fin de semana al superar por los poco a "Maléfica: la dueña del mal", según los datos publicados este lunes por el portal especializado Box Office Mojo.

Sin grandes estrenos en la cartelera esta semana, la atención de los expertos estaba puesta en el duelo entre "Joker" y "Maleficent: Mistress of Evil", en el que se impuso la primera al recaudar 18,9 millones de dólares en el apartado "doméstico" (categoría en la que se agrupan los ingresos en EE.UU. y Canadá) frente a los 18,5 millones de su rival.

"Joker", que se convirtió la pasada semana en la cinta para adultos más taquillera de la historia , lleva recaudados en todo el mundo 849 millones de dólares.

Impulsada por el enorme trabajo de Joaquin Phoenix , que suena como favorito al Óscar al mejor actor, pero también arrastrando una notable polémica por las críticas que la acusan de alentar la violencia, "Joker" ahonda en los orígenes del gran enemigo de Batman en una cinta dirigida por Todd Phillips (trilogía de "The Hangover").

Por su parte, Angelina Jolie ha regresado como Maléfica en "Maleficent: Mistress of Evil", cinta de Disney que es una secuela de "Maleficent" (2014).

Con la dirección de Joachim Rønning ("Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales", 2017) y con Elle Fanning y Michelle Pfeiffer completando el trío femenino protagonista, "Maleficent: Mistress of Evil" relata el enfrentamiento entre la reina Ingrith (Pfeiffer) y Maléfica (Jolie) a raíz del matrimonio entre la princesa Aurora (Fanning) y el príncipe Phillip (Harris Dickinson).

El tercer puesto fue para la película de animación "The Addams Family", que se embolsó 11,7 millones.

La siniestra, pero muy divertida familia Addams vuelve a la gran pantalla con esta cinta de animación de los realizadores Conrad Vernon y Greg Tiernan que ha contado, para su doblaje en versión original, con las voces de Charlize Theron, Chloe Grace Moretz y Óscar Isaac.

En el cuarto lugar se situó la disparatada y apocalíptica comedia "Zombieland: Double Tap" con 11,6 millones.

Con Rosario Dawson y Zoey Deutch como refuerzos para un gran reparto, esta continuación de "Zombieland" (2009) presenta a Wichita (Emma Stone) y Columbus (Jesse Eisenberg) viviendo en pareja junto a Tallahassee (Woody Harrelson) y Little Rock (Abigail Breslin), quienes han desarrollado una particular y cercana relación casi de padre e hija.

Por último, la película de terror "Countdown" consiguió 9 millones de dólares en su primer fin de semana en la gran pantalla.

Con una premisa que recuerda a la exitosa saga "Final Destination", "Countdown" plantea un futuro en el que una aplicación es capaz de predecir los años, meses y días que le queda a cada persona antes de fallecer.

El problema para la joven protagonista de esta cinta es que la aplicación asegura que solo tiene tres días más de vida.

EFE

