Grandes bandas de hardcore y punk rock sudamericano reunidas en concierto

Por primera vez en Colombia, la banda argentina Eterna Inocencia se presenta en Bogotá el próximo 21 de septiembre junto a Custodia de Ecuador, Quiet Fear de California, Nueve Once de Medellín, Satón de México y La Desaparición del Miedo de Bogotá.

Eterna Inocencia se formó a mediados de la década del 90, en plena ebullición de la escena hardcore punk. Sus integrantes realizaban tareas comunitarias en una hogar de niños situado en Quilmes (sur del Gran Buenos Aires) y, junto con muchas otras bandas del estilo, tempranamente manifestaron su inconformismo con el modelo neoliberal que predominaba por aquellos tiempos.

Muy apegados a la filosofía del "Hazlo tú mismo" (Do It Yourself), rápidamente aprendieron a grabar sus propios discos, editar sus propios fanzines y difundir su música e ideas a través de programas de radio realizados en emisoras comunitarias.

"Poder desembarcar por primera vez en Colombia después de más de 20 años de carrera, nos llena de alegría. Tener la posibilidad de presentarnos ante el público bogotano es algo que anhelábamos hace ya mucho tiempo y que sea parte de la gira "Por una Latino América llena de abrazos", lo hace aún más especial. Estos son tiempos donde más que nunca los pueblos de Latino América deben estar unidos, y el show de Bogotá será una representación de ese anhelo, ya que compartiremos escenario con excelentes bandas de Colombia, Ecuador, México y hasta músicos latinos originarios de Estados Unidos", comenta la banda argentina.

El concierto se realizará en Antípoda (Cra 9ª # 60-25). La entrada al concierto tiene un costo de $47.000 en preventa y de $60.000 en taquilla.

Compra tus entradas en línea ingresando acá. https://sinfronterasdiscos.com/evento/eterna-inocencia-en-bogota/

También puedes adquirir tus entradas en los puntos físicos: SPR Shop / Café León / Cachalote / 4Cuartos Música / Revolution Store.

Eterna Inocencia – Argentina

Desde 1995, Eterna Inocencia ha dado luz ocho (8) discos de estudio siendo el último, "Entre llanos y antigales" (2014), una síntesis de dos décadas de historia manifestándose con un mensaje claro y directo que invita a reflexionar sobre cuestiones ambientales, problemáticas sociales, así como también apreciaciones personales.

Custodia - Ecuador

Es una banda de hardcore nacida en Ecuador en 2007. Hoy por hoy tienen una alineación con integrantes de diferentes nacionalidades por lo que se denominan una agrupación sudamericana. Tienen dos discos de estudio y gracias a un excelente trabajo auto gestionado han logrado pisar más de 80 ciudades diferentes cruzando países como: Indonesia, Singapur, México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Argentina.

Quiet Fear – Los Ángeles

Es un grupo Post Hardcore/Punk conformado por cuatro integrantes latinos de Los Ángeles, California. Haciendo ruido y contando historias en las canciones de tiempos duros que vive la gente, Quiet Fear es la voz para esas personas que necesitan ayuda. Le cantan a los problemas del mundo y a los miedos del ser humano.

Satón - México

Tensión, obscuridad y desprendimiento es la manera correcta de describir la filosofía y sonido del trío de mexicano de Post-Hardcore/Screamo. Un viaje introspectivo, la catarsis de la frustración y la ansiedad de la epítome de lo que alguna vez fue es la descripción de su álbum debut "Lleno de hienas". El disco es una obvia necesidad para deshacerse de cargas, males, fantasmas que sólo a través de sus ocho canciones es posible lograr.

Nueve Once - Colombia

Es una banda de punk rock que nace en la ciudad de Medellín en 1999. Su música se caracteriza por tener ritmos rápidos y enérgicos acompañados de líricas y melodías muy marcadas que hablan de temas que pueden identificar a las personas desde un contexto personal hasta aspectos sociales que se viven hoy en día en Colombia y el mundo.

La Desaparición del Miedo

Es una expresión de sentires que se reunieron en varias personas, se nutre de las experiencias de la vida de quienes están viviendo en un contexto latinoamericano plagado de injusticias, horas largas de trabajo, gobiernos ineptos y una apatía general por los elementos primarios de la vida que va consumiendo a las nuevas generaciones. Sus letras hablan del enfrentamiento a estos monstruos invisibles, de seguir siempre de pie cuando no quedan ganas de hacerlo, de labrar el camino aun cuando se tenga que abrir una nueva senda. Su música va por la línea del post-hardcore, con influencias del post-rock, algunos elementos de math-rock y jazz.

