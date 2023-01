Forenses confirman cómo murió Chester Bennington, vocalista de Linkin Park

Un empleado encontró a Chester Bennington colgado con un cinturón del techo de su habitación, al suroeste de Los Angeles, explicó un vocero del Instituto Forense del condado de Los Ángeles.

Una botella semivacía de alcohol estaba en su habitación, y no se halló ninguna nota que explicara su decisión. Todavía se le debe realizar una autopsia, se explicó.

El vocalista de la conocida banda de rock murió el día del cumpleaños de su fallecido amigo Chris Cornell, el vocalista de la banda Soundgarden, lo que ha hecho que muchos seguidores recuerden esta cercana amistad.

Bennington tenía 41 años y había sufrido problemas de alcoholismo y drogas, al igual que Cornell.

Tras el impacto inicial, muchos fans en las redes sociales señalaron que el día de su muerte habría sido el cumpleaños número 53 de Cornell.

El guitarrista y compositor de Linkin Park, Mike Shinoda, en una entrevista poco después de conocerse la muerte de Cornell en mayo dijo que Bennington había estado tan afectado que no pudo guardar la compostura durante el chequeo de sonido antes de un concierto.

"Chester ni siquiera pudo terminar la canción. Cuando llegaba a la mitad se ahogaba", dijo entonces Shinoda a Radio.com.

En un tributo realizado tras la muerte de Cornell, Bennington dijo que estaba llorando "con tristeza, y también con gratitud, por haber compartido momentos muy especiales contigo y tu hermosa familia".

"Tú me has inspirado tantas formas que no puedes saberlo. Tu talento era puro y no tenía rival. Tu voz era alegre y dolorosa, furiosa y absolutoria, amorosa y dolorosa, todo a la vez", dijo en un tributo que publicó en Facebook la familia de Cornell.

En el velorio de Bennington los fans realizaron una petición formal para que este parque pase a llamarse "Linkin Park".

Por: AFP