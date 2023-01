Feid tiene una 'Confesión' de amor en su nuevo sencillo y video

FEID, continúa regalando a su fanaticada lo mejor de su repertorio musical y envía mensaje especial al mundo entero con su nuevo video musical. Este nuevo sencillo se titula “confesión”, producido por “Jowan” y “Blow”, se lanzó hoy bajo el sello In-Tu Línea/UMLE.

El video musical que se lanzó hoy simultáneamente con la canción, es una producción sumamente orgánica que muestra escenas cotidianas del día a día del artista desde su casa y el estudio. “Confesión” fue producido y dirigido por Feid y ya está disponible en el canal YouTube del artista. Demostrando ser un artista completo y cien por ciento autodidacta, también muestra sus dotes artísticos al ser el creador absoluto portada del sencillo.

“Esta no es hora de llamar, pero contestaste se que no vas a colgar por que te gusta escucharme” dice parte del corte musical. El tema comienza con una confesión a través de una llamada telefónica donde el artista le confiesa a una mujer que no puede sacarla de su mente. Además de letras románticas, el artista incluye un mensaje de solidaridad y se une al llamado global de prevención ante la pandemia por el coronavirus Covid-19. Feid exhorta a sus seguidores a unirse al llamado mundial de quedarse en casa.

Por otra parte, Feid se prepara para lanzar próximamente su tercer álbum de estudio titulado “FERXXO VOL 1: M.O.R”, grabado y masterizado entre Miami y Los Ángeles. El álbum incluye varios temas de los cuales, 3 ya han sido lanzados. En el proyecto discográfico incluye, su más reciente éxito, “BORRAXXA” junto a Manuel Turizo, 21 millones de views en YouTube, tema que ha sido muy bien recibido por la audiencia. “Fresh Kerias” junto a Maluma y “ATEO” junto a Justin Quiles.

Sin duda alguna, el cantautor colombiano Feid continúa dejando su huella en la industria de la música, su música ha llegado a muchos rincones del mundo y es modelo a seguir e inspiración para las nuevas generaciones musicales.

