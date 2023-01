Fallece el compositor francés Michel Legrand, ganador de tres Oscar

El compositor francés Michel Legrand, creador de los clásicos de "Les Parapluis de Cherbourg" ("Los paraguas de Cherburgo") y "Les Demoiselles de Rochefort" ("Las señoritas de Rochefort"), falleció anoche a los 86 años de edad, informaron este sábado los medios franceses.

Su carrera se extendió durante más de 50 años y sus composiciones le valieron, entre otras distinciones, tres premios Oscar.

Cantante y pianista, Legrand, nacido en París el 24 de febrero de 1932, trabajó para grandes nombres de la cinematografía internacional, desde Orson Welles hasta Jean-Luc Godard.

La canción "The windmills of your mind", que formó parte de la banda sonora de "The Thomas Crown Affair" (El secreto de Thomas Crown), le valió su primera estatuilla de Hollywood, en 1969. Le siguieron otras dos por la banda sonora de "Summer of 42" (Verano del 42), de Robert Mulligan (1971) y por "Yentl" (1984), de Barbra Streisand.

El compositor estuvo nominado además 27 veces a los premios Grammy, de los que consiguió cinco.

Virtuoso del jazz, su profesión parecía trazada desde la infancia, con un padre compositor y un tío director de orquesta. A los diez años entró en el Conservatorio de París, y desde entonces no abandonó la música.

El compositor llegó a decir que estaba orgulloso de que la mayoría de sus canciones se hubieran convertido en temas estándar y no en meros éxitos comerciales, porque estos últimos desaparecen al cabo de seis meses, en su opinión, y los primeros permanecen "durante décadas".

Padre de tres hijos, Legrand se casó en terceras nupcias en 2014 con la actriz Macha Méril, en una ceremonia que tuvo lugar en Mónaco. EFE

