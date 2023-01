Exclusivo: La agrupación 'Skampida' estrena su nuevo single 'Together'

Mira aquí el video completo de 'Together'

Publicidad



El disco es producido por Carlos Rodríguez y David Mujica; fue mezclado por el ganador del Grammy Daniel Bustos y masterizado en Klangquartier estudios en Bremen Alemania.

Este single sale al mercado acompañado por un Video Clip, dirigido por Carlos Rodríguez y Alejandro Neira y Producido por FlipBook Producciones.

Together entra a ser parte de la discografía de Skampida, después de un arduo trabajo alrededor de Europa, en donde el single ya fue presentando en el marco de su cuarta gira Europea "RebelEuro Tour" en donde realizaron 34 shows en países como Alemania, Bélgica, Holanda, Eslovenia, Polonia, República Checa y Noruega, haciendo parte de renombrados festivales como Pivo in Cvetje (SL), Migthy Sounds (CZ), JBC Fest (CZ), Fun Fest (NL) y Kartfestivalen (NO) así como reventando en importantes venues como Supamolly (Berlin) Hafenklang (Hamburgo) TreibsAND (Lubeck) y muchos otros alrededor de Europa.

Publicidad

"Together" se estrena en las principales emisoras del país y a partir del 30 de Septiembre y por una semana se podrá descargar de forma gratuita a través de Noisey Colombia, un regalo mas para nuestro amigos.

Publicidad