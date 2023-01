Will Smith, otro actor en contra de la falta de diversidad en los Óscar

Después de que su mujer Jada Pinkett anunciara el fin de semana pasado con un vídeo en su cuenta de Facebook sus intenciones de no asistir a la ceremonia de los premios Óscar por su falta de diversidad, el popular Will Smith ha decidido apoyarla porque no se sentiría cómodo presentándose en la gala.

"No [voy a ir], mi mujer no va. Sería raro si me presentara con Charlize [Theron]. Hemos hablado de ello. Somos parte de esta comunidad, pero ahora mismo, nos sentimos incómodos por estar allí y decir que está todo bien", contó el actor al programa 'Good Morning America'.

Aunque Will está muy orgulloso de la postura que ha tomado su mujer, no sabía de sus intenciones hasta que se pronunció en la red social.

"Estaba fuera del país en ese momento. Y llegué a casa como: '¿Qué ha pasado?'. Es muy apasionada y cuando algo le conmueve, tiene que hacer algo. Escuché sus palabras y me impactaron. Me sentí feliz de estar casado con esa mujer. Ocupamos un lugar en esta comunidad y si no somos parte de la solución, somos parte del problema. Era su forma de hacer que tanto ella como yo y nuestra familia nos movilizásemos para ser parte de la solución", explicó.

El intérprete ha sufrido en sus propias carnes el no haber sido nominado en los Óscar, un desaire que no es la causa principal del discurso de Jada.

"Probablemente haya influido un poco, pero si yo hubiera sido nominado y no más personas de color, ella habría hecho el vídeo de todas formas. Esto no va sobre mí. Esto va sobre los niños que van a sentarse, que van a ver la película y no se van a ver representados", añadió.

