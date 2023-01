Whoopi Goldberg no apoya el boicot a los Óscar

Desde el punto de vista de la actriz Whoopi Goldberg, la falta de diversidad en las nominaciones de los Óscar de este año no se debe a que la Academia de Cine sea racista puesto que ella ganó el galardón a Mejor Actriz de Reparto en 1991 por su papel en 'Ghost', sino más bien a la falta de papeles de calidad para los intérpretes de otras razas. Por esa misma razón, la intérprete no apoya el boicot a la próxima gala de los Óscar que han iniciado sus compañeros de profesión.

"El problema no es la Academia. Incluso si llenas la Academia de miembros negros, latinos y asiáticos, si no hay nadie a quien votar, no vas a conseguir el resultado que quieres. Yo gané una vez, por lo que no puede ser tan racista. ¿Queréis boicotear algo? No vayáis a ver películas que no os representan. Ese es el boicot que queréis", explicó la actriz en el programa de televisión 'The View'.

Aunque el pasado viernes la Academia emitió un comunicado en el que prometía doblar el número de mujeres y de personas de distintas razas entre sus miembros para 2020, Whoopi considera que el verdadero cambio debería comenzar en los procesos de casting.

"Necesitas directores y productores que digan: 'Ey, ¿por qué no elegimos a este?'. Tienen que darse cuenta de que la representación no es completa", añadió.

Whoopi tampoco cree que la solución sea no acudir a la gala de los Óscar -como han decidido la actriz Jada Pinkett Smith o el director Spike Lee- porque eso supone un gran desaire para el presentador, Chris Rock.

"Chris Rock es el presentador de los premios de la Academia por lo que boicotearle me parece tan malo como lo que está comentando todo el mundo. Tenemos esta conversación cada año y me j*de. El boicot no funciona y también es una bofetada en la cara para Chris Rock", comentó.