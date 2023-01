Premios Emmy: lista de ganadores en las principales categorías

La ceremonia de la 69º edición de los premios Emmy a lo mejor de la televisión arrancó este domingo, con mucha política y el exsecretario de prensa de la Casa Blanca, Sean Spicer, haciendo una aparición sorpresa que dejó boquiabiertos a todo

"Esta es la mayor audiencia de la que ustedes serán testigos. Punto", dijo Spicer atrás de un podio similar al de sus conferencias de prensa. El comentario hace referencia a su primera aparición en la que dijo que la ceremonia de juramentación del presidente Donald Trump tuvo la mayor audiencia.

Era Spicer de verdad y no la parodia con la que Melissa McCarthy se ganó un Emmy creativo la semana pasada.

El anfitrión Stephen Colbert dedicó varios de sus afilados chistes al mandatario --"seguro está viendo"- y dijo que si el mandatario hubiera ganado un Emmy, al que fue varias veces nominado por El Aprendiz, no se hubiera lanzado a presidente. "Pero el Emmy se gana con el voto popular".

Colbert abrió el espectáculo con un musical dedicado a los grandes programas de televisión nominados y luego recomendó a los ganadores que en su discurso agradezcan a "Juego de tronos" por no competir.

La serie de fantasía épica de HBO, sobre familias nobles peleando por el control del trono de Hierro, alcanzó un récord de 12 premios el año pasado, pero no entró en esta edición porque comenzó su séptima temporada muy tarde para ser considerada por los jurados.

Mejor Serie Dramática: "The Handmaid's Tale"

Mejor Serie De Comedia: "Veep"

Mejor Actor, Drama: Sterling K. Brown, "This Is Us"

Mejor Actriz, Drama: Elisabeth Moss, "The Handmaid's Tale"

Mejor Actor, Comedia: Donald Glover, "Atlanta"

Mejor Actriz, Comedia: Julia Louis-Dreyfus, "Veep"

Mejor Actor De Reparto, Drama: John Lithgow, "The Crown"

Mejor Actriz De Reparto, Drama: Ann Dowd, "The Handmaid's Tale"

Mejor Actor De Reparto, Comedia: Alec Baldwin, "Saturday Night Live"

Mejor Actriz De Reparto, Comedia: Kate Mckinnon, "Saturday Night Live"

Mejor Mini-Serie: "Big Little Lies"

Mejor Actor, Mini-Serie O Película: Riz Ahmed, "The Night Of"

Mejor Actriz, Mini-Serie O Película: Nicole Kidman, "Big Little Lies"

Mejor Película De Televisión: "San Junipero"

Mejor Programa De Competición Real: "The Voice"

Mejor Programa De Variedades: "Last Week Tonight With John Oliver"

Mejor 'Sketch' En Programa De Variedades: "Saturday Night Live"

Por: AFP