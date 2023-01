El alemán Matthias Paul es un productor y DJ de música trance que en 2010 fue considerado el sexto mejor DJ del mundo. Su historia empieza en la República Democrática Alemana y recuerda que debía recurrir al contrabando para escuchar los cassettes que venían del extranjero. Su máxima diversión para él y sus amigos en esa época era mezclar todas las canciones, entonces su talento poco a poco se fue desarrollando y cuando cayó el muro de Berlín, Paul llega a una discoteca llamada Turbine y empieza su exitosa carrera.

En su proyecto musical converge el techno, el dance, el house y el pop, aunque él prefiere la etiqueta de música electrónica.Su primera producción fue una colaboración con Cosmic Baby en 1992. Al año siguiente, Paul van Dyk como lo reconocen en la industria, pudo obtener un poco de reconocimiento, mientras trabajaba en el icónico Nightclub de Berlín, E-Werk, por su remix de "Love Stimulation" del artista Humate. En 1993 Paul lanzó su primer álbum, al que tituló 45 RPM. Dos años más tarde, era lo suficientemente reconocido por su segundo álbum 'Seven Ways' que impactó en gran manera al Reino Unido y lo convirtió en el artista de moda durante el fenómeno del superclub gracias a los temas "Forbidden Fruit", "Seven Ways" y "Words".

La canción ‘For an Angel" tambien lo ayudo a crecer en fama y en 1999 lanzó 'Vorsprung Dyk Technik: The Remix Collection' el cual vendió más de 60.000 copias en el Reino Unido. Luego vino el álbum ‘Out There and Back’ en el cual incluyó el sencillo "Tell Me Why" y Saint Etienne hizo una colaboración. En el 2001 van Dyk lanzó el álbum 'The Politics of Dancin'g y luego 'Zurdo' que sirvió como soundtrack de la película mexicana que lleva el mismo nombre.

Van Dyk claramente sabe dar inicio a una verdadera fiesta y es el líder de las programaciones y los beats cuando llega el momento. No pierdas la oportunidad de conocerlo el 4 de diciembre en Almax. Conoce más de los artistas que se presentarán en este festival aquí.