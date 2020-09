Natalia Jiménez, artista invitada a los Latino Show Music Awards 2020

View this post on Instagram

YA RESERVASTE ESTA FECHA EN TU CALENDARIO? LA SUPER ESTRELLA DE LA MUSICA LATINA NATALIA JIMENEZ TAMBIEN ESTA CONFIRMADA COMO NUESTRA ARTISTA INVITADA! SEPTIEMBRE 30 HORA: 7:30 PM COLOMBIA TRANSMISION ESPECIAL POR: YOUTUBE LIVESTREAMING FACEBOOK LIVE WWW.LATINOSHOWAWARDS.COM CLARO MUSICA TV #157 & #1157 HD YA VOTASTE POR TU ARTISTA PREFERIDO? LOS NOMINADOS A MEJOR ARTISTA DE MUSICA POPULAR 2020 SON: LLEGO EL MOMENTO DE RECONOCER EL TRABAJO DE NUESTROS ARTISTAS! Sabemos que la industria de la música ha sido muy golpeada por esta pandemia, pero queremos resaltar el trabajo y talento de nuestros artistas, homenajeando los por todo su talento! #YOSOYLATINOSHOW #PREMIOSDEMUSICA #LATINOSHOW #COLOMBIA #TALENTO #LATINOS #TROPICAL #MUSICATROPICAL #MUSICAPOPULAR #POPULAR #FANSDEMUSICAPOPULAR @diegotorotorne @katalinaposada_ @alzatemanager @lakalle @paolaespanapress @gusrincon @yanilavarela @lorenapetersson @hamiltoncaucayo @palmraneiro @codiscos @emilioestefanjr @shureamericalatina @larevistavea @drajennyvillada @jennyvilladaclinicas @Symphonicdistro @latidomusic @symphoniclatino @laredcaracoltv @rafaelmejiajrmo @lakalle @publimetrocol @dynamics.audio @paolajarapj @jessiuribe3 @mario_larios @rafaelmunozmanager @rafaelmejiajrmo @marbelle.oficial @nelsonpelaezrodriguez @felipepelaez @camilo @silvestredangond @leo_maldonado_ @@lorenapetersson