Morrissey regresa a Bogotá para celebrar 40 años de carrera musical

Oficialmente se dio a conocer que el británico Steven Patrick Morrissey, más conocido en el mundo artístico como Morrissey, quien fue vocalista de The Smiths y que en 1987 decidió ser solista, regresará a Colombia como parte de la gira que llevará a cabo por Estados Unidos y Latinoamérica para conmemorar su 40 años de carrera artística.

Este tour contará con 18 conciertos, los cuales, además del suelo cafetero, tendrán lugar en países como México, Perú, Brasil, Chile, Argentina, sumadas algunas ciudades estadounidenses, siendo Nueva York su última parada.

En 2012, luego de una gira que lo trajo por primera vez a nuestro país, Morrissey comentó: "gracias por el increíble tour en Sudamérica. Ha sido la mejor gira de mi vida. Nada de lo antes experimentado me preparó para el amor que recibí por la gente de Chile, Perú, Brasil, Colombia y Argentina".

Estos fueron algunos de los motivos que hicieron que este ícono del indie rock decidiera regresar a esta parte del continente americano, dado que considera que no hay mejor forma de festejar 40 años de carrera artística, una cifra bastante complicada dentro de una industria bastante competitiva.

Es por ello que ese amor por Colombia y Latinoamérica lo podrán revalidar el 17 de septiembre 2023 en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán en medio de una única presentación en la que podrán cantar los himnos de Morrissey y The Smiths en vivo.

'There is a light that never goes out', 'Suedehead', 'This charming man', 'Everyday is like sunday', 'First of the gang to die' y 'Heaven knows i'm miserable now' son canciones que hacen parte de la banda sonora del indie rock de las últimas cuatro décadas y son apenas un puñado de la inagotable creatividad lírica de un artista fundamental como Morrissey.

Como vocalista de The Smiths, marcó para siempre la historia de la música con apenas cuatro discos, uno de ellos considerado el mejor de la historia del rock inglés: 'The queen is dead' de 1986. Como solista ha consolidado un sonido que aún repercute en nuestros días con su último disco 'Without Music the world dies' (febrero de 2023), una declaración explícita de amor a la música, y que lo ha convertido en uno de las voces más aclamadas de las últimas tres décadas.

El Teatro Jorge Eliécer Gaitán de Bogotá recibirá la gran estrella inglesa el 17 de septiembre de 2023 en la única e inigualable celebración de 40 años de música junto a Morrissey en Colombia. Será una velada maravillosa llena de nostalgia indie, post punk melódico, líricas negras e historia viva de la música de entresiglos. Compra tus boletas desde el 27 de Junio en TuBoleta.com y sé parte de este regreso.