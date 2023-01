Los actores de 'El renacido' soportaron el duro rodaje 'apoyándose los unos a los otros'

La única manera en la que los actores de 'El renacido' -la cinta del mexicano Alejandro González Iñárritu que está nominada a 12 Óscar- consiguieron soportar el frío y las temperaturas que rondaban los 30 grados bajo cero durante el rodaje fue apoyándose entre ellos para no pensar que habían aceptado embarcarse en una aventura de nueves meses sabiendo que no tendrían ni baños limpios ni camerinos.

Publicidad

"Éramos unos ocho, nos convertimos en un grupo de amigos muy unido, ya sabes... Cada momento era todo un desafío para ser sincero. Lo era de verdad porque no estábamos rodando en un estudio. No teníamos todas esas cosas que suele haber en un estudio, como baños limpios y habitaciones calentitas en las que puedes sentarte a descansar para mantenerte seco. No teníamos nada de eso, nada, solo nos teníamos los unos a los otros para apoyarnos", reveló en exclusiva Paul Anderson, uno de los actores de la cinta, a la agencia de noticias BANG Showbiz.

Las condiciones que el equipo de la película tuvo que soportar mientras grababa fueron tan extremas que a Leonardo DiCaprio -encargado de dar vida al protagonista, el explorador Hugh Glass- se le han quitado las ganas de aceptar proyectos tan exigentes a nivel físico durante una larga temporada.

"No he vuelto a estar en un clima frío desde hace seis o siete meses. Algo en los ojos de Alejandro González Iñárritu me hizo creer en esta historia. Pero no sé si seré capaz de volver a hacer una película como esta en lo que me queda de carrera", contaba Leonardo a BANG Showbiz.