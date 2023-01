La cantante Linda Perry cree que Lady Gaga no merece su nominación a los Óscar

La cantante Linda Perry cree que la compositora Diane Warren es quien debería llevarse el reconocimiento por la canción 'Til It Happens To You' -nominada a mejor canción original en los Óscar- en vez de Lady Gaga, ya que considera que la artista casi no participó en el proceso creativo.

"Normalmente no respondería a todo esto pero, no sé, me siento valiente. Había otra artista que iba a cantar 'Til It Happens To You' en un principio. Tengo una demo original de Diane cantando. El único verso que se ha cambiado es 'Till you're at the end, the end of your rope'. Originalmente era 'Til you got a hole ripped in your soul', por lo que supongo que técnicamente solo se cambió un verso, así que es posible que Gaga 'reescribiera' un verso. Pero también es muy probable que Diane también participara en reescribir ese verso, lo que significa que Gaga contribuyó con unas pocas palabras. ¿Eso es componer? No para mí", publicó en su cuenta de Twitter.

Linda piensa que Diane aceptó que Gaga apareciera en los créditos de la canción -la cual aparece en 'The Hunting Ground', un documental que trata sobre las violaciones en los campus de los centros educativos estadounidenses- para conseguir "apoyo" para la canción.

"Me encanta Gaga, la respeto y me encanta esta canción, eso no tiene nada que ver. Pero ¿por qué Gaga se lleva el mérito? Puede que sea porque Diane quería que le apoyase en la promoción de la canción. Gaga es una mujer de negocios muy inteligente que sabía que una canción escrita por Diane Warren tendría posibilidades de ganar un Óscar. Y sabéis que es difícil conseguir lanzar música y que sea escuchada. Especialmente una canción de un documental, por lo que Diane sabía que si le atribuía a Gaga el haber escrito la canción, se aseguraría de que su canción recibía el apoyo que necesitaba y merecía. Y Gaga sabe el poder que tiene. No quiero despreciar a nadie. Simplemente estoy diciendo la verdad. Estoy atribuyendo a Diane el haber escrito esta canción, es su experiencia, su dolor, sus palabras. Eso es todo", añadió en la misma red social.