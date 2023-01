KPTL Sound, la nueva forma de vivir la música electrónica en Bogotá

Este 8 de octubre los seguidores del techno y el house podrán disfrutar de un espectáculo musical con estilo europeo en Bogotá.

KPTL Sound es el primer festival de música electrónica de vanguardia que brindará un ambiente industrial y alma urbana, proponiendo ambientes distintos a través del mapeo, los materiales industriales reciclados, los colores de las luces de neón, en el que el techno y el house, como sucede en Berlín, Londres y Nueva York, son los sonidos protagonistas.

Artistas como Hot Since 82, Mark Dekoda, Groove Armada, Chris Malinchak, Kenny Larkin, entre otros; tendrán el placer de pinchar sus grandes producciones en los mejores stages diseñados y preparados por All For One, productora del Festival Storyland.

Así mismo, KPTL Sound tendrá una zona de feria salida de lo común, pues actividades como el pole dance y los sex shops, ambientarán una pasarela exclusiva para que diferentes marcas y diseñadores independientes muestren sus creaciones en espacios excepcionales.