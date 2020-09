Jessi Uribe pondrá a gozar a sus fans en el primer autoconcierto del Teatrino De los Andes

View this post on Instagram

JESSI URIBE EN CONCIERTO ! Proximo 26 de septiembre en el Teatrino de los Andes. 3 localidades, PLATINO Y VIP con mesa y sillas para descender del vehículo. Este plan tan bueno es para pasarlo con @andres_c_de_res @teatrinoandes Entradas en www.tuboleta.com Lugar Hipódromo de los Andes. @jessiuribe3 @bandajessiuribe @rafaelmejiajrmo