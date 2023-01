George Clooney no está a gusto con las nominaciones a los Oscar

El actor George Clooney ha dado su opinión acerca de la falta de diversidad en las nominaciones a los Óscar de este año, un tema polémico que considera que va más allá de los galardones de la Academia de Cine.

"Si nos remontamos a cómo eran las cosas hace diez años, la Academia lo estaba haciendo mejor. Solo hay que ver todos los afroamericanos que estaban nominados. Pero también me gustaría llamar la atención sobre algo: no creo que el problema sea a quiénes estamos nominando, sino más bien cuántas opciones hay disponibles para las minorías en el cine, especialmente en películas de calidad. Debería haber 20, 30 o 40 películas de una calidad suficiente para que la gente se planteara considerarlas para los Óscar. Por cierto, estamos hablando sobre los afroamericanos. Para los hispanos, es incluso peor. Necesitamos mejorar en esto. Solíamos ser mejores", afirma el intérprete en una carta a Variety.

Desde el punto de vista de Clooney, la Academia ha dejado de lado varias películas que merecían haber sido nominadas.

"Fijémonos en algunos de los nominados de otros años. Creo que en 2004 había nominados negros, como Don Cheadle y Morgan Freeman. Y de repente tenemos la impresión de que estamos yendo por el mal camino. Se han obviado unas cuantas nominaciones, cuatro películas en concreto: 'Creed: La leyenda de Rocky' podría haber logrado nominaciones, 'La verdad duele' debería haberle valido una nominación a Will Smith, Idris Elba también debería haber sido nominado por 'Beasts of No Nation' y 'Straight Outta Compton' también podría haber sido incluida. Y decididamente el año pasado sucedió lo mismo con la directora de 'Selma', Ava DuVernay. Creo que es sencillamente ridículo que no la nominaran", añade.

Pero el intérprete no cree que la raza sea la única causa de desigualdad en Hollywood puesto que las mujeres también tienen que enfrentarse a la discriminación.

"Creo que tenemos muchos problemas a los que debemos enfrentarnos. Me resulta increíble que esta sea la misma industria en la que en los años 30 la mayoría de los personajes protagonistas eran mujeres. Y ahora resulta muy difícil que una mujer de más de 40 años obtenga un papel protagonista en una película. Estamos viendo algún movimiento, Jennifer Lawrence y Patricia Arquette se han pronunciado acerca de la desigualdad salarial y han recalcado el hecho de que tenemos que prestar atención a estos temas. Pero deberíamos haberles prestado atención hace mucho tiempo. Creo que los afroamericanos tienen razón acerca de que la industria no les está representando lo suficientemente bien. Creo que eso es totalmente cierto".

