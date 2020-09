Festival Estéreo Picnic anunció sus nuevas fechas para septiembre de 2021

La nueva fecha fue anunciada por los organizadores del Festival Estéreo Picnic, quienes dejan claro que su prioridad es la salud y bienestar de todos. Por esto, a raíz de las últimas medidas frente a la emergencia sanitaria decretadas por parte del Gobierno Nacional, han decidido las nuevas fechas serán el 10, 11 y 12 de septiembre de 2021.

Cuando todo estalló estábamos a solo 20 días del Festival, en pleno montaje, habíamos pagado todo el talento y gastos de producción. Reaccionamos con la mayor prontitud de la mano de los artistas, y establecimos unas fechas en diciembre. Pero ante la incertidumbre generada por la pandemia y las últimas medidas adoptadas por las autoridades, no podíamos seguir trabajando sin tener certezas

Con un video en el que recalcan #EstéreoPicnicResiste, anunciaron que las entradas para las fechas originales 2020 seguirán siendo válidas para septiembre de 2021 y agradecieron a todos aquellos que los acompañarán en estas nuevas fechas. No obstante, las personas que no puedan asistir en septiembre podrán reclamar la devolución de su dinero.

