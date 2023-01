Emperor: por primera vez en Colombia

Este 24 de mayo de 2020 el Royal Center de Bogotá se transformará en meca de la escena del black metal cuando una de las bandas más icónicas del género haga su debut en Colombia: Emperor. Los noruegos que en sus inicios hacia parte del polémico Inner Circle, son un clásico profano del metal, construyendo una carrera contundente de la mano de los sellos más representativos del black metal como Deathlike Silence, Candlelight y Nuclear Blast; de los cuales se han desprendido éxitos discográficos como IX Equilibiurm y Anthems to the Welkin at Dusk.

La escena metalera bogotana se manifesto ansiosa ante la llegada de las leyendas pues toda la boletería de preventa se agotó en tan solo unos días.

No se puede hablar de black metal sin dejar de resaltar a una de las primeras bandas que aparece en el radar del metal noruego: Emperor. Desde 1991 la banda liderada por Ishan ha cambiado de alineación en varias ocasiones y también se han separado en el pasado, sin embargo, para fortuna de muchos han vuelto a reencontrarse para presentarse por primera vez en Latinoamérica y de paso para pisar por primera vez la capital colombiana. La formación actual de la banda ganadora del Grammy Noruego es con Ihsahn en voz y guitarra, Samoth en guitarra y Trym Torson en batería, más el apoyo de Secthdamon en bajo y Jørgen Munkeby en teclados.



Horario de Aperturas de Puertas: 7:00 PM

Horario de Primer Artista en Tarima: 8:00 PM

