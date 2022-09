Disney+ Day, el evento más esperado del año regresa con novedades este 2022

Disney+ Day es una celebración anual de la comunidad global de Disney+ que debutó en 2021 y presenta estrenos de contenido de las principales marcas del servicio de transmisión, experiencias y ofertas especiales para suscriptores y fanáticos, entre otros. Este año, Disney+ Day regresa el jueves 8 de septiembre, conduciendo al D23 Expo: The Ultimate Disney Fan Event presentado por Visa en Anaheim, California.

La compañía ha informado que Disney+ Day estrenará contenido nuevo de sus marcas principales, incluido el regreso de la querida franquicia de Disney en la nueva acción de 'Pinocho'. En los próximos días, Disney anunciará más estrenos del Disney+ Day, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic.

Se ha visto a innumerables fanáticos de Disney entusiasmados con lo que será dicho evento, pero las expectativas se están disparando, especialmente porque algunos esperan que este vuelva a ser como el Día de los Inversores de 2020, en el que se anunciaron nuevos proyectos de Disney+ .

Se ha confirmado para Disney+ Day 2022 hasta ahora

Pinocho, Thor: amor y trueno, Marvel Estudios reunidos: cómo se hizo Thor: amor y trueno, Cars On The Road, Tierra Incógnita, Growing Up, “Obi-Wan Kenobi: El Retorno de un Jedi”, Aventuras épicas con Bertie Gregory, Dancing With The Stars: The Pro’s Most Memorable Moments, Recordando, The Simpsons – Welcome To The Club, Frozen - Cantar juntos y Frozen - Cantar juntos 2. Wedding Season y Mike (Reino Unido/Irlanda).

Experiencias

Para celebrar el Disney+ Day, los visitantes de los parques temáticos de Disney descubrirán nuevas formas de "aumentar" su experiencia con ofertas especiales y diversión favorita para los fans. El 8 de septiembre, Walt Disney World Resort en Florida y Disneyland Resort en California marcarán el comienzo de las festividades con personajes inspirados en Disney+ y oportunidades para tomar fotografías y más.

Los suscriptores de Disney+ con boletos y reservas están nuevamente invitados a ingresar a los parques temáticos en Disneyland Resort y Walt Disney World Resort, 30 minutos antes de la apertura regular del parque el 8 de septiembre. Los suscriptores también disfrutarán de descargas digitales gratuitas de Disney PhotoPass en ubicaciones seleccionadas en Disney's Hollywood Studios y los parques temáticos de Disneyland ese día.

Los parques temáticos, las experiencias y los productos de Disney celebran el día de Disney+ Foto: Cortesía

Los fans están invitados a unirse a las celebraciones digitales, aumentando su juego de selfies con los lentes Disney PhotoPass para el Día Disney+. Estos nuevos lentes estarán disponibles por tiempo limitado para aquellos que celebren en los parques o en casa en los Estados Unidos a través de Snapchat y la aplicación My Disney Experience.

Disneyland París deleitará a los visitantes con nuevas sorpresas que incluyen entretenimiento especial, oportunidades para tomar fotografías y un postre de temática azul el 8 de septiembre. Los suscriptores de Disney+ que tengan boletos para parques temáticos y reservas están invitados por primera vez a ingresar a Disneyland Park en Disneyland Paris a las 9:00 am solo el 8 de septiembre de 2022.

Aquellos que quieren más diversión de Disney pueden reservar su paquete de Disneyland París actual y disfrutar de una suscripción a Disney+ de hasta un año. Por el lado de Hong Kong Disneyland también celebrará con quienes visiten el parque el 10 de septiembre.

Durante el crucero para miembros de Disney Vacation Club del 29 de agosto al 5 de septiembre y que estén a bordo del Disney Wonder recibirán obsequios especiales de Disney+ y 9 espectáculos con experiencias exclusivas que respaldan la programación actual y futura de Disney+.

En todo el mundo, Consumer Products, Games and Publishing también celebrará el Día de Disney+. Estén atentos en las próximas semanas para obtener más detalles sobre cómo unirse a la diversión.

Atracción de Cars en Disneyland Paris Foto: Cortesía

Anuncios

Mirando hacia el futuro con los estudios Walt Disney: El director creativo de Pixar Animation Studios, Pete Docter, y la directora creativa de Walt Disney Animation Studios, Jennifer Lee, presentarán imágenes nunca antes vistas, anuncios sorpresa, actuaciones musicales y apariciones de talentos de voz estelares de la próxima lista de los estudios de Películas y series animadas originales.

Los fans tendrán una visión privilegiada de la serie de larga duración de Pixar, que cambia de perspectiva, 'Win or Lose' (Ganar o perder), que transportará a los asistentes a una ciudad en la que conviven habitantes del fuego, del agua, de la tierra y del aire.

El director Don Hall, ganador de un premio Óscar, viajará junto a los fans a una tierra inexplorada y traicionera con 'Strange World' que se estrenará el 23 de noviembre.

Disney Animation y sus colaboradores de la compañía panafricana de cómics Kugali revelarán nuevos detalles sobre 'Iwájú', una serie de ciencia ficción de larga duración ambientada en Lagos, Nigeria, que se lanzará en Disney+ el próximo año.

Strange World/Win or Lose Foto: Cortesía

El panel de Marvel, 20th Century Studios y Lucasfilm: Cineastas, famosos e invitados sorpresa se unen a los representantes de Marvel studios, 20th Century Studios y Lucasfilm, en el escenario de Hall D23 para exhibir títulos teatrales y de Disney+ el sábado 10 de septiembre a las 10:00 a.m. Con especiales y series, los asistentes verán imágenes exclusivas y estarán entre los primeros en enterarse de lo que se está preparando.

La exhibición de entretenimiento épico de Disney: Únete a Disney Branded Television para un showcase que destaca un legado de excelencia en la narración e incluye apariciones de talentos, actuaciones y avances nunca antes vistos de contenido original para Disney+ , Disney Channel y Disney Junior. El contenido exclusivo continuará con el legado de excelencia en la narración, con un vistazo a la nueva serie original de Disney+ National Treasure, American Born Chinese y The Santa Clause.

Mira aquí las expectativas del evento:

Por lo general, la D23 Expo cuenta con la asistencia de 60,000 invitados y presenta paneles de discusión y presentaciones que a menudo contienen primicias y anuncios importantes, relacionados con el universo de películas, series de televisión, parques temáticos, productos de consumo y más de Disney.

La D23 Expo es como la versión de Disney de San Diego Comic-Con o Star Wars Celebration. Han pasado tres años desde la última exposición, por lo que es probable que el evento de este año sea grande, ¡ya que se celebran los 100 años de Walt Disney!

Disney ya ha anunciado que habrán ofertas especiales, entonces, ¿podría haber una suscripción anual con descuento para nuevos suscriptores? Parecería probable. Pero lo que es más importante, muchos de los primeros usuarios de Disney+ obtuvieron un contrato económico de tres años en la última D23 Expo, entonces, habrá que esperar para saberlo.

