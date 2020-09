Conoce la programación del Festival Internacional de Ballet 2020

Del 30 agosto al 5 de septiembre, el público de Cali y del mundo, se conectará virtualmente con el ballet, sus figuras internacionales y sus obras, en la gran convocatoria de arte, belleza y alegría del 12° Festival Internacional de Cali 2020, que se podrá disfrutar a través del Canal de Youtube Finbacali.

El evento, que hace parte de la Temporada de Festivales del segundo semestre de 2020, es realizado por Alcaldía de Cali, a través de la Secretaría de Cultura y el apoyo de la Fundación Danza Conmigo.

La maestra Gloria Castro, directora y fundadora del evento y de la Fundación Danza Conmigo, dijo que “frente a la grave situación de parálisis que atraviesa el arte escénico a causa de la pandemia, el Festival ha logrado impactar positivamente la cadena de producción del espectáculo en vivo de la ciudad, vinculando a las empresas del sector artístico, generando trabajo para más de 100 personas entre: artistas, artesanos, personal técnico, de logística, expertos en escenografía, producción audiovisual, redes sociales y comunicaciones”.

Indicó que la programación oficial contará con galas de ballet, a cargo de 11 compañías internacionales de primer nivel; espacios académicos con expertos; talleres especializados y una divertida programación especial dirigida a los niños y jóvenes.

Aquí toda la programación del evento:

Domingo 30 agosto

7:00 p.m.

Inauguración FINBA 2020:

Video click de Cali. Resumen Festivales anteriores. Palabras Gloria Castro, directora FINBA 2020.

Palabra José Darwin Lenis, Secretario de Cultura de Cali. Palabras Jorge Iván Ospina, Alcalde de Cali.

Conversatorio: Alcalde de Cali, Secretario de Cultura de Cali y directora FINBA 2020.

Video Gala Inaugural.

Lunes 31 agosto

9:00 a.m. a 10:00 a.m.

10:00 a.m. a 11:00 a.m.

11:00 a.m. a 12:00 m.

Los niñ@s y jóvenes bailan con el corazón - Recorrido por el fascinante mundo del ballet en 4 estaciones: de la mano de bailarines, acróbatas y zanqueros, los estudiantes de colegios del país, harán un recorrido virtual, lúdico y recreativo por el fascinante mundo del ballet a través de destacadas obras del ballet universal.

Estación 1: El mundo de los deseos, “La Niña de los Fósforos”, fragmento de la obra de Gloria Castro adaptada para la ocasión.

Estación 2: El mundo de los sueños, “La Bella Durmiente del Bosque”. Es el momento cuando la princesa Aurora, después de haber despertado de su sueño, baila con el príncipe el Adagio en Pas de deux, de esta hermosa obra del ballet clásico.

Estación 3: El mundo de los juguetes, el mago Drosselmayer entra a escena con dos grandes regalos para Clara y su hermanito, desde dentro de los regalos saltan Colombina, Arlequín y el Soldadito quienes bailan en escena

Estación 4: La sala de ballet, al cierre de este programa una maestra espera a los niños participantes para hacerles vivir una alegre experiencia con los movimientos del ballet clásico.

12:00 m

Los niñ@s y jóvenes bailan con el corazón - Colegios al festival: participan colegios de la ciudad con experiencias de danza que se darán a conocer a través de la programación.

3:00 p.m.

Charlas con expertos: entrevistas para resaltar el valor social de aquellos personajes locales e internacionales que han contribuido al arte del ballet en Cali.

Entrevista: Harold Ordoñez y Diego Montoya, productores.

Entrevista: Jhon Jairo Perdomo, director Casa Naranja.

5:00 p.m.

Conferencia “El Ballet Nacional de Cuba y su influencia en la cultura cubana”, a cargo de Miguel Cabrera, historiador del Ballet Nacional de Cuba.

7:00 p.m.

Galas al Festival:

Gala en homenaje a la gran bailarina cubana Alicia Alonso, con la participación de la Compañía Ballet Nacional de Cuba.

Entrevista: Viengsay Valdez, directora.

Sao Paulo Compañía de Danza, obras: “Fragmento Ballet Raymonda” y “El Espectro de la Rosa”.

Entrevista: Inés Bogea, directora y Lucas Baldovino, productor.

Martes 1 septiembre

9:00 a.m. a 10:00 a.m.

10:00 a.m. a 11:00 a.m.

11:00 a.m. a 12:00 m.

12:00 m.

Los niñ@s y jóvenes bailan con el corazón - La magia del ballet, sus creadores y sus obras: historia de los maestros y coreógrafos que han hecho historia en el ballet; su evolución en el contexto social y sus transformaciones en la escena.

Presenta y dirige: Maestra Viviana Hurtado.

3:00 p.m.

Charlas con Expertos: entrevistas para resaltar el valor social de aquellos personajes locales e internacionales que han contribuido al arte del ballet en Cali.

Entrevista: Comité Artístico FINBA 2020: Alejandra Muñoz, Maestra para la Migrosklubschule, Suiza; Rubén Bañol, primer bailarín en Ballet Basel de Suiza, Diana Catalina Gómez, directora South Tulsa Dance Company de Estados Unidos, Oscar Chacón, Suiza y Viviana Hurtado, directora de La Heredad Centro de Danza, Colombia.

5:00 p.m.

Conferencia: “La mujer en la danza clásica en Latinoamérica” a cargo Miguel Cabrera, historiador del Ballet Nacional de Cuba.

7:00 p.m.

Galas Al Festival:

Compañía Colombiana de Ballet, obra: “Memorias del Dorado”.

Entrevista: Annabelle López Ochoa, coreógrafa.

Compañía Ensemble Dominicano por la Danza, obras: “@3”, “Danzón” y “Together Climing”.

Entrevistas: Marinella Sallent, directora de la Escuela Nacional de Danza y Vocal de Patronato Dominicano por la Danza, Carlos Veitia, Maestro, Coreógrafo y directores de Ballet Concierto Dominicano, Stephanie Bauger, Maestra, coreógrafa y coordinadora artística del Espectáculo y Carlos Pons Guerra, Coreógrafo internacional invitado al espectáculo.

Miércoles 2 septiembre

9:00 a.m. a 10:00 a.m.

10:00 a.m. a 11:00 a.m.

11:00 a.m. a 12:00 m.

12:00 m.

Los niñ@s y jóvenes bailan con el corazón - Colegios al festival: participan colegios de la ciudad con experiencias de danza que se darán a conocer a través de la programación.

3:00 p.m.

Charlas con Expertos: entrevistas para resaltar el valor social de aquellos personajes locales e internacionales que han contribuido al arte del ballet en Cali.

Entrevista: Adriana Pérez y Ángelo Restrepo, vestuaristas de Incolballet.

Entrevista: Ángela García y Leonardo Ramírez, Emily Guevara y Álvaro Serna, Bailarines de Incolballet.

4:00 p.m.

Los niñ@s y jóvenes bailan con el corazón - Cápsulas Educativas: consejos sobre la técnica del ballet, el dúo clásico, escenotecnia, iluminación y producción escénica.

5:00 p.m.

Anécdotas del Ballet: bailarines colombianos que se formaron en Incolballet, hablan sobre su vida profesional.

7:00 p.m.

Galas al Festival:

Compañía Ballet Nacional Sodre, Uruguay, obra: “Encuentros”.

Entrevista: Igor Yebra, director.

Bohemia Ballet, República Checa, obras: “La Valse de Ravel”, “Fragilidad sin sentido” y “Ballare”.

Entrevista: Jaroslav Slavicki, director artístico.

Jueves 3 septiembre

9:00 a.m. a 10:00 a.m.

10:00 a.m. a 11:00 a.m.

11:00 a.m. a 12:00 m.

12:00 m.

Los niñ@s y jóvenes bailan con el corazón - La magia del ballet, sus creadores y sus obras: historia de los maestros y coreógrafos que han hecho historia en el ballet; su evolución en el contexto social y sus transformaciones en la escena.

Presenta y dirige: Maestra Viviana Hurtado.

3:00 p.m.

Charlas con Expertos: “Principios básicos e importancia de la iluminación escénica”, Andrea Burgaretta (Italia).

4:00 p.m.

Los niñ@s y jóvenes bailan con el corazón - Cápsulas Educativas: consejos sobre la técnica del ballet, el dúo clásico, escenotecnia, iluminación y producción escénica.

5:00 p.m.

Anécdotas del Ballet: bailarines colombianos que se formaron en Incolballet, hablan sobre su vida profesional.

7:00 p.m.

Galas al Festival:Nacional de Perú, obra: “Siderales”.

Entrevista: Ballet con Jimmy Gamonet, director. Ballet Concierto de Puerto Rico, obras: “Clavincordio”, “Fantasma” y Nous Sommes”.

Entrevista: Víctor Gili, director.

Viernes 4 septiembre

9:00 a.m. a 10:00 a.m.

10:00 a.m. a 11:00 a.m.

11:00 a.m. a 12:00 m.

12:00 m.

Los niñ@s y jóvenes bailan con el corazón - La magia del ballet, sus creadores y sus obras: historia de los maestros y coreógrafos que han hecho historia en el ballet; su evolución en el contexto social y sus transformaciones en la escena.

Presenta y dirige: Maestra Viviana Hurtado.

4:00 p.m.

Anécdotas del Ballet: bailarines colombianos que se formaron en Incolballet, hablan sobre su vida profesional.

5:00 p.m.

Conversatorio: “Coreógrafos Internacionales en Cali” a cargo de Gloria Castro, directora FINBA 2020 y Mauricio Doménici profesor de historia, teoría y crítica del Teatro y la danza, Universidad del Valle.

7:00 p.m.

Galas al Festival: Giovanni Napoli, Italia, obras: “Embrancing”, “Ne mai sì dolci baci avrai” y “About relations”.

Entrevista: Giovanni Napoli, coreógrafo.

Compañía de Danza Larreal RCPD Mariemma de España, obras: “Mosaico Barroso”, “Tú la llevas”, “Por Derecho” “Nada más y nada menos” y “Rosa de Invierno”.

Entrevista: directoras artísticas.

Modern Jazz Ballet de Argentina, obras: “Tierra Adentro” y “Para Duke”.

Entrevista: directores.

Sábado 5 septiembre

7:00 p.m.

Clausura