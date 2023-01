¡Confirmado! Shakira y Jennifer Lopez cantarán en el Super Bowl 2020

Desde que se tiene registro de los espectáculos de intermedio, que se remontan a 1967, es la primera vez que un artista colombiano hace presencia allí.

En los espectáculos de medio tiempo del Super Bowl han actuado artistas de la talla de: Michael Jackson, New Kids on the Block, James Brown, Stevie Wonder, Phil Collins, Christina Aguilera, Enrique Iglesias, Aerosmith, "N Sync, Britney Spears, U2, Prince, Paul McCartney, The Rolling Stones, Lady Gaga, Madonna, Beyoncé, entre muchos otros.

En consecuencia, este escenario se ha convertido en uno de los momentos cúspide de los más grandes artistas a nivel mundial.

El 3 de febrero de 2019 estuvieron en tarima: Maroon 5, Travis Scott y Big Boi, pero para la versión 2020 el poder será femenino y latino.

Al lado de Shakira se presentará Jennifer Lopez.

A propósito de la gran noticia, las artistas escribieron en sus cuentas de Instagram:

“¡No hay nada más grande que esto! ¡Estoy tan emocionado de subir a esa etapa #SuperBowlLIV #PepsiHalftime! ? @jlo #nosvemosMiami #happybirthdaytomeee”, escribió Shakira, quien celebrará su cumpleaños tocando en tal magno escenario.

Lopez por su parte agregó:

“Vamos a ver el mundo en (fuego) ? ? ? @shakira #PepsiHalftime #SuperBowlLIV @pepsi”.

El Super Bowl 54 se llevará a cabo el 2 de febrero de 2020 en el Hard Rock Stadium de Miami.

