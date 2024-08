Almar Fest: una combinación de talento y música dentro de un paraíso llamado Curazao

La brisa, el sol y el mar fueron la compañía perfecta para tres días de música electrónica en Curazao, donde no solo resaltaron los artistas colombianos que estuvieron en los diferentes escenarios del Almar Fest, sino también lo hicieron las calles, gastronomía, arquitectura y paradisiacas playas que caracterizan a esta isla ubicada en pleno corazón del Caribe.

Los artistas colombianos brillaron, no solo por su talento y puesta en escena, también lo hicieron por ponerle todo su empeño a la organización del Almar Fest y decir orgullosamente que lograron romperla en el primer festival de música electrónica para el Caribe.

Música y talento en el Almar Fest

Shows con fuego, bailarines en escena, luces y un performance de alto nivel se mezclaron con la música electrónica y ritmos caribeños durante tres días de fiesta.

Publicidad

Durán, Kamilo Sanclemente, Sebastián Morxx, Frutico Mejía, John Reyna, Alejo Chaves, Solaria, Xaman, Fabi Hernández, Kaiser, Prieto Kolorao, Edu Torres, Osscar, The Faces, entre otros, estuvieron presentes en los diferentes escenarios de esta experiencia que cautivó los sentidos de los asistentes.

“El balance no pudo ser mejor, las expectativas se superaron al 100 %, una vibra increíble en un lugar que se presta para todo, la música muy acorde a la situación y creo que nos merecemos una segunda edición de este maravilloso festival”, aseguró a Caracoltv artista Kamilo Sanclemente, quien además resaltó el poder que significa para la música colombiana estar al nivel de un show internacional.

Publicidad

Por otro lado, los artistas The Faces dejaron al público encantado con su buena vibra y llevaron todo el sabor de la costa colombiana a las playas de Curazao.

“Fue un show increíble que preparamos resaltando nuestros instrumentos, música y buena energía. Ni hablar del público que nos contagió de toda su alegría”.

Mira también: Almar Experience: la cuota colombiana del festival que combina playa, música y turismo

Turismo en Curazao

El Almar Fest no solo permitió conocer y disfrutar de una gran experiencia musical, también se prestó para que sus asistentes entendieran por qué Curazao es como un museo al aire libre, pues sus calles están llenas de colores gracias a sus casas adornadas de graffitis realizados por artistas locales; un atractivo visual que no pasa desapercibido y se convierte en un plan turístico para no olvidar.

Publicidad

Ni hablar de su gastronomía. Entre sus platos típicos se encuentran la Arepa Di Pampuna (tortilla de auyama), Papaya Stobá (Guiso de papaya), Jambo (Sopa de okra) y el Keshi Yená (queso relleno); una explosión de sabores para todos los gustos.

“Curazao es una isla de encanto, es muy colorida y tiene algo muy especial que es su gente amable y servicial. La gastronomía es increíble y para mí lo más bonito es que somos muy flexibles para comunicarnos con todo el mundo porque hablamos 4 idiomas: Papiamento, inglés, holandés y español”, aseguró a Caracoltv el Ministro de desarrollo económico del Gobierno de Curazao, Ruisandro Cijntje.

Publicidad

Si vas a Curazao desde Colombia no necesitas visa y el vuelo directo desde Bogotá no dura más de hora y media. Así que prepárate para ser bien atendido en Curazao gracias a la hospitalidad de su gente, que desde a la llegada a la isla te va a decir "Dushi" en papiamento, que en español significa “Cariño”.