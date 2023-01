Estos son los tráilers de las mejores películas nominadas a los Óscar

La Academia de Hollywood anunció este martes sus nominados a los premios Óscar desde el teatro Samuel Goldwyn de Beverly Hills, en Los Ángeles, Estados Unidos.

'Coco', la cinta de Pixar sobre el tradicional Día de los Muertos mexicano y 'La forma del agua', el filme que cuenta una historia de amor entre una limpiadora muda y una criatura anfibia guardada en un tanque de agua en una instalación militar de Estados Unidos en plena Guerra Fría fueron los primeros nombres anunciados por la academia que competirán por una estatuilla.

Publicidad

Los premios a las 24 categorías serán otorgados el 4 de marzo. Al igual que en la edición anterior, el cómico, actor y presentador Jimmy Kimmel será el anfitrión de la ceremonia que se llevará a cabo en el teatro Dolby en Los Ángeles.

Conoce el tráiler de las mejores películas a continuación:

Coco

Miguel sueña con convertirse en un músico consagrado, como su ídolo Ernesto de la Cruz. Desesperado por probar su talento, Miguel se encuentra en la impresionante y colorida Tierra de los Muertos como resultado de una misteriosa cadena de eventos. En el camino, encuentra al simpático timador Héctor, y juntos se embarcan en una extraordinaria travesía para develar la verdadera razón detrás de la historia familiar de Miguel.

Publicidad

La forma del agua

Publicidad

Guillermo del Toro nos sumerge en una historia de amor entre una limpiadora muda (Sally Hawkins) y una criatura anfibia guardada en una instalación militar de Estados Unidos en plena Guerra Fría.

Publicidad



Tres anuncios por un crimen

Martin McDonagh hila la historia alrededor una mujer (Frances McDormand) que alquila tres vallas publicitarias para protestar por la lentitud de la investigación policial sobre la muerte de su hija.

Dunkerque

Publicidad

La cinta de Christopher Nolan ambientada en 1940 que relata la evacuación de 300.000 soldados británicos que quedaron atrapados en la playa francesa de Dunkerque entre las tropas alemanas y el mar.

Publicidad



Darkest Hour, (las horas más oscuras)

Joe Wright se arriesga con un filme político centrado en la figura de Winston Churchill (Gary Oldamn), primer ministro británico que tuvo que hacer frente a la crisis generada por la operación militar en Dunkerque, donde el ejercito de Hitler tenía acorralados a los soldados británicos.

Publicidad

Phantom Thread, (El hijo fantasma)

Paul Thomas Anderson revela la vida detrás de un exigente diseñados de la realeza y la alta sociedad británica, Reynolds Woodcock (Daniel Day-Lewis).

Publicidad



The Post, (Los oscuros secretos del Pentágono)

Meryl Streep y Tom Hanks protagonizan la película de Steven Spielberg ambientada en 1971, cuando 7.000 páginas de archivos clasificados del Pentágono llegaron a las salas de redacción del The New York Times y The Washington Post. Los periodistas publicaron Los Papeles del Pentágono sobre la guerra del Vietnam, a pesar de las repercusiones legales que podían recibir por divulgar archivos secretos de seguridad nacional.

Publicidad

Call Me by Your Name, (Llámame por tu nombre)

Publicidad

Luca Guadagnino narra una historia sensual y trascendente sobre sobre el primer amor de Elio Perlman (Timothée Chalamet), un joven italoamericano de diecisiete años y Oliver (Armie Hammer), un erudito estadounidense.

Lady Bird

El filme de la directora Greta Gerwig debuta con la historia de una madre y su hija adolescente, que lucha persistentemente en no ser como su madre, pero que es igual de amorosa, obstinada y fuerte que ella.

Publicidad

Mira también: Premios Óscar 2018: lista de nominados