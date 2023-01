Estos son los estrenos que Netflix tiene preparados para el mes de abril

Foto: Facebook Netflix.

Netflix presentó, a través de sus redes sociales, los estrenos que tiene planeados para el mes de abril en su plataforma de videos.

Series como The Alienist, La Casa de Papel y The Walking Dead; películas como Cenicienta, Cars 2 y Un jefe en pañales; y documentales de la talla de The Story of God with Morgan Freeman y Mercury 13 son algunas de los lanzamientos más esperados.

Historias de suspenso, terror, amor, clásicos y animadas, entre otras, serán las protagonistas de Netflix en este cuarto mes del año.

La gran mayoría de contenidos de la plataforma están disponibles para descargar y las personas podrán tenerlas en sus dispositivos sin necesidad de tener internet.

Estrenos Netflix para el mes de abril

Series:

La casa de papel, temporada 2 (6 de abril)

The Alienist, temporada 1 (19 abril)

3%, temporada 2 (27 abril)

Los 100, temporada 4 (1 abril)

The Walking Dead, temporada 7 (15 abril)

Deep Water (1 abril)

Perdidos en el espacio (13 abril)

The walking dead (15 abril)

The alienist (19 abril)

Películas:

Sun Dogs (6 abril)

Los Culpables (1 abril)

Atracción Fatal (1 abril)

Cenicienta (1 abril)

Cars 2 (1 abril)

Alexander y un día terrible, horrible, malo... ¡muy malo! (1 abril)

Un jefe en pañales: De vuelta a los negocios (6 abril)

6 globos (6 abril)

Documentales y especiales:

Chef's Table: Repostería (13 abril)

Mercury 13 (20 abril)

The Story of God with Morgan Freeman, Temporada 2 (16 abril)

El reino de los monos (1 abril)

