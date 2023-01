Esteman regresa con 'Noche sensorial', una canción que libera el alma y el cuerpo

En la "Noche sensorial" nos sentimos cómodos con quienes somos, la música nos abraza y nuestros cuerpos bailan mientras se revela el poder de conectarnos, de liberarnos.

"Noche sensorial" abre un nuevo capítulo en la carrera artística de Esteman. No sólo es el inicio de su tercer trabajo discográfico junto a todos los nuevos sonidos que vienen con este. Es también la posibilidad de seguir abriéndose con su público y compartirles mucho más acerca de quién es y de todo eso que define su identidad como artista, pero también como ser humano.

Publicidad

"Cuando escribía mis primeras canciones, ya era un hombre abiertamente gay con mi familia, amigos y quienes me rodeaban. Siempre tuve la fortuna de contar con personas a mi alrededor de las que recibí solo amor y apoyo respecto a mi orientación sexual. La música, el baile y los escenarios se convirtieron en mis principales herramientas para expresarme y liberar todo eso que me generaba cuestionamientos, inquietudes internas y diferentes emociones", comenta el bogotano.

"Desde los inicios de mi carrera hasta hoy, puedo decir que he vivido un proceso de evolución y crecimiento muy especial para mí. Lo veo como el momento en el que le vamos quitando las capas a la cebolla hasta llegar al corazón de lo que la compone. Todo lo que me ha traído hasta aquí, ha sido parte de mi formación como artista y como persona, y es lo mismo que me permite seguir mostrándoles quién soy, ahora un poco más fuerte y siempre orgulloso de hacer patente esto que siento tan natural y tan especial", agrega.

"Entenderme tal cual soy y amar libremente es una de las principales razones para escribir canciones, buscar empoderarnos para ser nosotros mismos, querernos como somos, y sobretodo nunca dejar de expresarnos de forma auténtica y libre", puntualiza Esteman.

Publicidad

"Noche sensorial" es el más reciente sencillo de Esteman, mismo que formará parte de su siguiente producción discográfica. Este sencillo viene acompañado de un video musical dirigido por Daniel Acosta, el cual relata la primera parte de una historia de Amor Libre.

Publicidad

Mira también:

Bomba Estéreo lanza "Ayo", un disco que los vuelve a conectar con sus raíces.

Publicidad

La Tenaz, una mujer fuerte y arrabalera que le canta al amor desde todos los ángulos.

.