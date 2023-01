Estas son las más grandes locuras de Mick Jagger en sus 76 años

El biógrafo Chris Andersen asegura en su libro "The Wild Life and Mad Genius of Jagger", que el cantante británico se ha acostado con al menos 4.000 mujeres en toda su vida. Además, asegura que el vocalista tuvo un encuentro sexual con David Bowie.

A lo último se le suma que, en 1973, Mick y el intérprete de "Heroes" se dieron un beso de lengua en pleno concierto en el Hammersmith Apollo, en Londres. El inesperado acto confirmaría los rumores que aseguraban que estos músicos mantendrían relaciones sexuales.