Estas son las canciones más bailables de todos los tiempos, según la ciencia

Hay toda una disciplina en la que se cree que, si se descompone cualquier cosa en datos numéricos, se puede entender cómo funciona y los efectos que causa.

Un estudio que realizó la Escuela de Negocios de Columbia, en conjunto con INSEAD (Instituto Europeo de Administración y Negocios) afirma que han logrado entender cómo una canción logra convertirse en un éxito en las listas.

Recolectando datos de Billboard, desde 1958, y las cifras de las principales plataformas de streaming, el estudio logró analizar componentes como los beats, la instrumentalización, notación musical, entre otras variables, lograron crear un algoritmo que determina lo bailable de las canciones.

A continuación, las 20 canciones más bailables desde 1958, según la investigación:

Timbaland ft. Nelly Furtado, Justin Timberlake - Give It To Me (2007)

Justin Timberlake ft. Tombaland - SexyBack (2006)

Nelly - Hot In Herre (2002)

Vanilla Ice - Ice Ice Baby (1990)

Queen - Another One Bites the Dust (1980)

Lipps Inc - Funkytown (1980)

Puff Daddy - Can't Nobody Hold Me Down (1997)

Sir Mix A Lot - Baby Got Back (1992)

Michael Jackson - Billie Jean (1983)

Donna Summer - Bad Girls (1979)

Puff Daddy ft. Faith Evans & 112 - I'll Be Missing You (1997)

Gwen Stefani - Hollaback Girl (2005)

Iggy Azalea ft. Charli XCX - Fancy (2014)

Dionne Warwick and The Spinners - Then Came You (1974)

The Sylvers - Boogie Fever (1975)

Flo Rida - Low (2007)

The Notorious B.I.G. - Hypnotize (1997)

Billy Joel - It's Still Rock and Roll to Me (1980)

50 Cent - In Da Club (2003)

