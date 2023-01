Esta fue la canción más escuchada en Spotify y no, no es la que estás pensando

Como es tradición cada año, Spotify ha dado a conocer cuál fue la canción más escuchada en su plataforma en 2017. Por supuesto, muchos deben pensar que ‘Despacito’ debe haberse llevado este reconocimiento, pero no es así.

De hecho, la canción más escuchada fue ‘Shape of you’ de Ed Sheeran. El británico es el artista masculino que más reproducciones ha acumulado en el año, destronando temas como ‘One dance’, de Drake, con 1.4 billones de streamings.

Lo que sí es cierto es que ‘Despacito de Luis Fonsi y Daddy Yanke, en sus dos versiones de remix junto a Justin Bieber, quedaron en segundo y tercer lugar, respectivamente. Si hubiera existido tan solo una versión, el tema se hubiera convertido en la más escuchada.

La cuarta canción fue ‘Something just like this’, The Chainsmokers, y en la quinta posición, cerrando la lista, quedó ‘I’m the one’, de DJ Khalid.