Escucha 'Satélite Cerati', el álbum póstumo de Gustavo Cerati

Tan incansable como talentoso, Gustavo Cerati realizó a lo largo de su carrera muchas grabaciones en paralelo a su actividad con Soda Stéreo y como solista. La idea de reunir una selección de ese material en un disco siempre fue un proyecto pendiente, pero la incesante actividad de Gustavo no dejaba espacio para que se concretara discográficamente.

Ahora llegó el momento, y es una excelente manera de dar nueva visibilidad a estas obras que también forman parte del universo infinito de Cerati.

Es una colección de hits inolvidables, gemas olvidadas y canciones sorprendentes que reflejan nuevas e inesperadas facetas de la voz y la guitarra de Gustavo, además de versiones en vivo que son realmente antológicas.

En total son 14 canciones grabadas entre 1998 y 2009, a dúo con artistas tan increíbles y variados como Luis Alberto Spinetta, Mercedes Sosa, Andy Summers, Bajofondo, Fabiana Cantilo, Leo García, Emmanuel Horvilleur, Lito Vitale, D-Mente, No Lo Soporto, 202, Telefunka y Los DuraBeat (la versión en vinilo tendrá 9 de estas obras).

La lista de temas incluye composiciones del propio Cerati (como “Té para tres” y “Zona de promesas”), obras clásicas del rock internacional: “Bring on the night” (“Tráeme la noche”) de The Police y “I"m losing you” de Lennon e himnos del rock argentino: “Eiti leda” de Seru Girán y “Bajan” de Luis Alberto Spinetta.

El primer single es “Tráeme la noche”, grabado en 1998 junto al legendario guitarrista del grupo The Police, Andy Summers, de un disco tributo a su famosa banda. Se grabó junto al baterista Vinnie Colaiuta (ex-Frank Zappa, Sting y Joni Mitchell) en Los Ángeles, donde el argentino hizo la versión en español, se involucró en la producción, cantó y tocó el bajo. Ahora, con el lanzamiento de “Satélite-Cerati”, la canción estará disponible por primera vez en formato digital para streaming y descarga.

El arte y diseño del álbum fue realizado por Alejandro Ros, con fotos de Nora Lezano, Germán Sáez y Marcelo Setton, todas tomadas en Unísono, el estudio de Cerati, y que retratan la atmósfera, el clima íntimo y los elementos de su espacio de trabajo favorito.

Esta colección de “canciones compartidas” logra reunir en un solo disco a los “satélites” de la obra oficial y conocida por todos del siempre presente Gustavo Cerati, que brilla más que nunca y sigue sorprendiendo con nuevas muestras de su talento infinito.

