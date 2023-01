‘Entre navajas y secretos’ se perfila como la mejor película de misterio del año

Con Rian Johnson ("Star Wars: Episode VIII - The Last Jedi", 2017) a los mandos de las operaciones, esta película, que rinde homenaje y parodia las historias de Agatha Christie, cuenta con uno de los elencos más brillantes del año en Hollywood: la cubana Ana de Armas, Chris Evans, Daniel Craig, Jamie Lee Curtis, Christopher Plummer, Michael Shannon, Toni Collette y Don Johnson.

La trama de "Knives Out" parte de la investigación sobre la muerte del patriarca (Plummer) de una adinerada familia.

Daniel Kaluuya, nominado al Óscar por "Get Out" (2017), encabeza junto a Jodie Turner-Smith el reparto de "Queen & Slim", que supone el debut en un largometraje de la directora Melina Matsoukas, quien ha trabajado en numerosos videoclips para artistas como Beyoncé.

Película dramática que aborda el racismo en Estados Unidos, "Queen & Slim" comienza con dos jóvenes afroamericanos cuya cita romántica se ve abruptamente interrumpida cuando un policía blanco detiene el vehículo en el que viajan.

En los estrenos limitados, las películas que solo se pueden ver en unos pocos cines de los mercados cinematográficos más importantes del país, sobresale esta semana "The Two Popes", cinta de Netflix que ha dirigido el brasileño Fernando Meirelles ("Cidade de Deus", 2002) con un duelo interpretativo de altura formado por Anthony Hopkins y Jonathan Pryce.

Esta película bucea en la relación entre el papa Francisco (Pryce) y su predecesor, Benedicto XVI (Hopkins), quien renunció en 2013 a ser el líder de la Iglesia católica.

Las predicciones de los expertos apuntan que "Frozen II" encabezará la taquilla en este fin de semana por delante del estreno de "Entre navajas y secretos", y con el desembarco de "Queen & Slim" disputándose la tercera plaza frente a "Ford vs. Ferrari" y "A Beautiful Day in the Neighborhood".

"Frozen II" tuvo un estreno triunfal el pasado fin de semana con millones de dólares recaudados en Estados Unidos y Canadá y unos ingresos totales en todo el mundo de 350,2 millones.

