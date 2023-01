Ellos son los nominados a los Teen Choice Awards 2018

La rapera estadounidense Cardi B y el cantante inglés Ed Sheeran lideran el listado, ella figura en Mejor Artista Femenina, Colaboración y Artista Hip-Hop/ R&B.

Por otro lado, Sheeran hace parte de la lista a mejor Artista Masculino, Colaboración y Canción del año.



Bruno Mars fue nombrado en la categoría Artista Masculino, los estadounidenses de Why Don´t we como Mejor Grupo musical, mientras Blake Shelton se destaca en la categoría Artista Country.

En la lista de Mejor Artista Rock figuran: Panic! At the Disco, Paramore, Twenty one pilots y Portugal. The Man.



New Rules reciente hit de la cantante inglesa Dua Lipa, actualmente supera las 1.200 millones de reproducciones en youtube y está entre las nominadas a Canción Femenina.

Por su parte en Canción Masculina, dos jóvenes y arrolladores talentos compiten por ser la mejor, Charlie Puth con “Attention” y Ed Sheeran – “Perfect”.



Los ingleses de Portugal. The Man se enfrentan con su gran éxito “Feel It Still” a los jóvenes estadounidenses de Why Don’t We con el tema “Trust Fund Baby” y Panic! At the Disco con “Say Amen”



Para terminar, en la categoría de Mejor Colaboración están los artistas que siempre dan de qué hablar: Bebe Rexha (feat. Florida Georgia Line) – “Meant to Be, Bruno Mars (feat. Cardi B) – “Finesse (Remix)” y de la película que fue la gran sensación en este inicio de año EL gran showman Zac Efron & Zendaya – “Rewrite the Stars” (“The Greatest Showman” soundtrack).

